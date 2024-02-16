Giriş Tarihi: 16.02.2024 10:18
Güncelleme Tarihi: 16.02.2024
10:20
BİM aktüel 16 Şubat kataloğu raflarda: Airfryer, kahve makinesi, süpürge... İşte BİM aktüel ürünler Cuma indirimleri
BİM aktüel 16 Şubat 2024 kataloğu Cuma indirimleri ile raflarda yerini aldı. Airfryer, yağ spreyi, kahve makinesi, süpürge, katlanabilir elektrikli bisiklet, hava nemlendirici gibi birçok dikkat çeken ürün fırsat reyonlarında. Giyim, mutfak eşyaları, beyaz eşya ve elektronik de haftanın öne çıkan kategorileri arasında. Bu hafta BİM'de neler var belli oldu. İşte, 16-20 Şubat BİM katalog indirimleri...