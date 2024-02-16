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Haberler Fotohaber BİM aktüel 16 Şubat kataloğu raflarda: Airfryer, kahve makinesi, süpürge... İşte BİM aktüel ürünler Cuma indirimleri
Giriş Tarihi: 16.02.2024 10:18 Güncelleme Tarihi: 16.02.2024 10:20

BİM aktüel 16 Şubat kataloğu raflarda: Airfryer, kahve makinesi, süpürge... İşte BİM aktüel ürünler Cuma indirimleri

BİM aktüel 16 Şubat 2024 kataloğu Cuma indirimleri ile raflarda yerini aldı. Airfryer, yağ spreyi, kahve makinesi, süpürge, katlanabilir elektrikli bisiklet, hava nemlendirici gibi birçok dikkat çeken ürün fırsat reyonlarında. Giyim, mutfak eşyaları, beyaz eşya ve elektronik de haftanın öne çıkan kategorileri arasında. Bu hafta BİM'de neler var belli oldu. İşte, 16-20 Şubat BİM katalog indirimleri...

BİM aktüel 16 Şubat kataloğu raflarda: Airfryer, kahve makinesi, süpürge... İşte BİM aktüel ürünler Cuma indirimleri

BİM aktüel ürünler kataloğu 16 Şubat 2024 reyonlarda yerini alırken gelecek haftanın ürünleri de yayında. Tüm öne çıkanların yanı sıra giyim, temizlik, kozmetik, oyuncak kategorisine de yeni ürünler eklenmeye devam ediyor. Her Salı ve Cuma indirim broşürleri çıkan zincir market için alışveriş listeleri hazırlandı. İşte, BİM katalog indirimleri...

BİM aktüel 16 Şubat kataloğu raflarda: Airfryer, kahve makinesi, süpürge... İşte BİM aktüel ürünler Cuma indirimleri
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BİM aktüel 16 Şubat kataloğu raflarda: Airfryer, kahve makinesi, süpürge... İşte BİM aktüel ürünler Cuma indirimleri
BİM aktüel 16 Şubat kataloğu raflarda: Airfryer, kahve makinesi, süpürge... İşte BİM aktüel ürünler Cuma indirimleri
BİM aktüel 16 Şubat kataloğu raflarda: Airfryer, kahve makinesi, süpürge... İşte BİM aktüel ürünler Cuma indirimleri
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