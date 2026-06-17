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BİM AKTÜEL 19-23-24 HAZİRAN KATALOĞU | Bu hafta BİM'de neler var? 2'li oturma grubu, plaj sandalyesi...
Giriş Tarihi: 17.06.2026 09:28
BİM AKTÜEL 19-23-24 HAZİRAN KATALOĞU | Bu hafta BİM'de neler var? 2'li oturma grubu, plaj sandalyesi...
BİM aktüel ürünler 19, 23 ve 24 Haziran 2026 tarihlerinde satışa çıkacak. Her hafta yüzlerce ürünü indirimli fiyatlarla raflara taşıyan market zincirinin yeni kataloglarında teknoloji ürünlerinden mutfak gereçlerine, kişisel bakım ürünlerinden temel gıda ürünlerine kadar birçok seçenek bulunuyor. Bu hafta satışa sunulacak ürünler ve kampanyalı fiyatlar vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. İşte, BİM'in güncel aktüel kataloğu...