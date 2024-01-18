Giriş Tarihi: 18.01.2024 09:12
Güncelleme Tarihi: 18.01.2024
09:12
BİM AKTÜEL 🛒19 OCAK İNDİRİMLERİ YAYINDA! Bim aktüel ürünler kataloğu ile fırsat ürünler ve fiyat listesi!
Bim aktüel 19 Ocak Cuma kataloğu yayında. Aktüel ürünler her hafta Cuma günü mağazalarda satışa çıkıyor. Satış öncesi ise katalog ilgililerine duyuruluyor. Piyasa değerine göre daha uygun fiyatlı olan aktüel ürünlerde bu hafta birbirinden farklı ürünler yer alıyor. Her kesimin ihtiyacına uygun Bim aktüel aktüel ürünler kataloğu yarın satışta!