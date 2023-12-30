Giriş Tarihi: 30.12.2023 22:25
Güncelleme Tarihi: 30.12.2023
22:25
BİM AKTÜEL 2-5 Ocak 2024 indirimleri listesi: Elektrikli düdüklü tencere ve airfryer... BİM aktüel ürünler kataloğu
BİM aktüel 2-5 Ocak Salı ve Cuma indirimleri ile alışveriş listeleri hazırlanıyor. Zincir markette her Salı market ürünleri indirime girerken her Cuma ise aktüel rafları doluyor. BİM'de bu hafta küçük ev aletleri, elektronik, giyim gibi birçok kategoride ürün gündemdeki yerini aldı. Bu haftanın yıldızı akıllı düdüklü tencere ve airfryer dikkat çekiyor. BİM katalog aktüel indirimlerinde neler var yayımlanan broşür ile yayında. İşte, BİM aktüel ürünler kataloğu.