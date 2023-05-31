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Haberler Fotohaber BİM 2 HAZİRAN 2023 Cuma aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM aktüel ürünler listesi bu hafta yine dop dolu
Giriş Tarihi: 31.05.2023 09:40 Güncelleme Tarihi: 31.05.2023 09:40

BİM 2 HAZİRAN 2023 Cuma aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM aktüel ürünler listesi bu hafta yine dop dolu

BİM aktüel ürünler kataloğu 2 Haziran 2023 Cuma günü raflarda yerini almaya hazırlanıyor. Teknoloji severleri sevindirecek ürünlerle raflar dolacak. Bilgisayardan, yazıcıya, cep telefonundan, airfryera kadar pek çok ürün 2 Haziran Cuma kataloğunda yer alıyor. Her ürün bütçe dostu, çok hesaplı olarak cuma günü raflardaki yerini almak için bekliyor. Aynı zamanda 12 kişilik yemek takımı, 30 parça çatal kaşık bıçak takımı ve diğer mutfak araç ve gereçleri ev hanımlarını ve çeyiz hazırlığında olan kadınları sevindirecek. Peki, bu hafta BİM'de neler var? İşte, BİM 2 Haziran 2023 Cuma aktüel ürünler kataloğu tam liste….

BİM 2 HAZİRAN 2023 CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU! Bu hafta yine yok yok: notebook, yazıcı, cep telefonu raflarda!

BİM 2 Haziran 2023 aktüel ürünler bu hafta da yine dop dolu. Elektronik ve mutfak eşyası gibi pek çok farklı kategorideki ürünler rafları doldurmaya hazırlanıyor. 3 çekmeceli derin dondurucu, blender seti ve uydu alıcılı televizyon bu haftanın yıldızları olarak müşterilerini bekliyor. Ev hanımları, çeyiz hazırlığı yapanları ve teknolojik ürün almak isteyenleri sevindirecek bütçe dostu ürünler BİM 2 Haziran 2023 raflarında olacak. Peki, bu hafta Bim'de neler var, neler geliyor? İşte, BİM 2 Haziran 2023 aktüel ürünler listesi…

BİM 2 HAZİRAN 2023 CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU! Bu hafta yine yok yok: notebook, yazıcı, cep telefonu raflarda!
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BİM 2 HAZİRAN 2023 CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU! Bu hafta yine yok yok: notebook, yazıcı, cep telefonu raflarda!
BİM 2 HAZİRAN 2023 CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU! Bu hafta yine yok yok: notebook, yazıcı, cep telefonu raflarda!
BİM 2 HAZİRAN 2023 CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU! Bu hafta yine yok yok: notebook, yazıcı, cep telefonu raflarda!
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