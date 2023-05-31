BİM 2 HAZİRAN 2023 Cuma aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM aktüel ürünler listesi bu hafta yine dop dolu

BİM 2 Haziran 2023 aktüel ürünler bu hafta da yine dop dolu. Elektronik ve mutfak eşyası gibi pek çok farklı kategorideki ürünler rafları doldurmaya hazırlanıyor. 3 çekmeceli derin dondurucu, blender seti ve uydu alıcılı televizyon bu haftanın yıldızları olarak müşterilerini bekliyor. Ev hanımları, çeyiz hazırlığı yapanları ve teknolojik ürün almak isteyenleri sevindirecek bütçe dostu ürünler BİM 2 Haziran 2023 raflarında olacak. Peki, bu hafta Bim'de neler var, neler geliyor? İşte, BİM 2 Haziran 2023 aktüel ürünler listesi…