Giriş Tarihi: 31.05.2023 09:40
Güncelleme Tarihi: 31.05.2023
09:40
BİM 2 HAZİRAN 2023 Cuma aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM aktüel ürünler listesi bu hafta yine dop dolu
BİM aktüel ürünler kataloğu 2 Haziran 2023 Cuma günü raflarda yerini almaya hazırlanıyor. Teknoloji severleri sevindirecek ürünlerle raflar dolacak. Bilgisayardan, yazıcıya, cep telefonundan, airfryera kadar pek çok ürün 2 Haziran Cuma kataloğunda yer alıyor. Her ürün bütçe dostu, çok hesaplı olarak cuma günü raflardaki yerini almak için bekliyor. Aynı zamanda 12 kişilik yemek takımı, 30 parça çatal kaşık bıçak takımı ve diğer mutfak araç ve gereçleri ev hanımlarını ve çeyiz hazırlığında olan kadınları sevindirecek. Peki, bu hafta BİM'de neler var? İşte, BİM 2 Haziran 2023 Cuma aktüel ürünler kataloğu tam liste….