Giriş Tarihi: 18.11.2023 10:55 Güncelleme Tarihi: 18.11.2023 10:55

BİM AKTÜEL 21 KASIM KATALOĞU | Bu Salı Bim'dehangi ürünler var, indirimli ürünler var mı?

Bim aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. 21 Kasım Bim'de yeni ürünler satışa çıkacak. Her hafta Salı ve Cuma günleri yeni ürünleri satışa sunan mağazada, bu hafta Eros Atlet 59 TL, Eros Boxer 2'li 109 TL, Eros Slip Kadın 3'lü 75 TL, Comfort Family Soket Çorap 5'li 55 TL, Queen Parfümlü Tuvalet Kağıdı 24'lü 134 TL, Queen Kağıt Havlu 12'li 105 TL, Golden Rose Smokey Lashes Prestige Maskara 69,50 TL, Naturalove Titreşimli Yüz Masaj Aleti gibi farklı birçok ürün raflarda yerini alacak. Peki, 21 Kasım Bim'de hangi ürünler satışa çıkacak? İşte, 21 Kasım Bim aktüel ürünler kataloğu...