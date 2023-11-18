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Haberler Fotohaber BİM AKTÜEL 21 KASIM KATALOĞU | Bu Salı Bim'dehangi ürünler var, indirimli ürünler var mı?
Giriş Tarihi: 18.11.2023 10:55 Güncelleme Tarihi: 18.11.2023 10:55

BİM AKTÜEL 21 KASIM KATALOĞU | Bu Salı Bim'dehangi ürünler var, indirimli ürünler var mı?

Bim aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. 21 Kasım Bim'de yeni ürünler satışa çıkacak. Her hafta Salı ve Cuma günleri yeni ürünleri satışa sunan mağazada, bu hafta Eros Atlet 59 TL, Eros Boxer 2'li 109 TL, Eros Slip Kadın 3'lü 75 TL, Comfort Family Soket Çorap 5'li 55 TL, Queen Parfümlü Tuvalet Kağıdı 24'lü 134 TL, Queen Kağıt Havlu 12'li 105 TL, Golden Rose Smokey Lashes Prestige Maskara 69,50 TL, Naturalove Titreşimli Yüz Masaj Aleti gibi farklı birçok ürün raflarda yerini alacak. Peki, 21 Kasım Bim'de hangi ürünler satışa çıkacak? İşte, 21 Kasım Bim aktüel ürünler kataloğu...

BİM AKTÜEL 21 KASIM KATALOĞU | Bu Salı Bim’dehangi ürünler var, indirimli ürünler var mı?

Bim 21 Kasım Salı, aktüel ürünler kataloğu açıklandı. Salı günü Bim mağazalarında aktüel ürünler yerini alacak. Bu Salı mağazalarda satışa sunulacak ürünler arasında Comfort Family Soket Çorap 5'li 55 TL, Queen Parfümlü Tuvalet Kağıdı 24'lü 134 TL, Queen Kağıt Havlu 12'li 105 TL, Golden Rose Smokey Lashes Prestige Maskara 69,50 TL, Naturalove Titreşimli Yüz Masaj Alet gibi ürünler yer alıyor. Peki, 21 Kasım Bim aktüel ürünler kataloğuna göre başka hangi ürünler yer alacak? İşte, 21 Kasım Bim aktüel ürünler kataloğu!

BİM AKTÜEL 21 KASIM KATALOĞU | Bu Salı Bim’dehangi ürünler var, indirimli ürünler var mı?

BİM 21 KASIM SALI AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Eros Atlet 59 TL

Eros Boxer 2'li 109 TL

Eros Slip Kadın 3'lü 75 TL

Comfort Family Soket Çorap 5'li 55 TL

Queen Parfümlü Tuvalet Kağıdı 24'lü 134 TL

Queen Kağıt Havlu 12'li 105 TL

Golden Rose Smokey Lashes Prestige Maskara 69,50 TL

Naturalove Titreşimli Yüz Masaj Aleti 145 TL

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BİM AKTÜEL 21 KASIM KATALOĞU | Bu Salı Bim’dehangi ürünler var, indirimli ürünler var mı?

BİM 21 KASIM SALI AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Bingo Toz Deterjan 8 KG 195 TL

Domestos Ultra Çamaşır Suyu Çam Ferahlığı 5 L 124 TL

Bingo Soft Yumuşatıcı 5 L 89,75 TL

Cif Lavabo Fayans Temizleyici Krem 2x750 ml 69,50 TL

Yumoş Şakayık Konsantre Yumuşatıcı 1440 ml 79,50 TL

Agu Baby Bebek Bezi Çeşitleri 195 TL

Kotex Hijyenik Ped Gece 22'li 65 TL

Asperox Yüzey Temizleyici 59,50 TL

BİM AKTÜEL 21 KASIM KATALOĞU | Bu Salı Bim’dehangi ürünler var, indirimli ürünler var mı?

BİM 17 KASIM CUMA AKTÜEL KATALOG ÜRÜNLERİ

ELEKTRİKLİ BİSİKLET RSIII PRO X 15.999 TL

Dijitsu 32 İNÇ HD ANDROID TV 3.999 TL

Casper VIA M35 4/128 GB CEP TELEFONU 5.499 TL

Blaupunkt Taste Master Dijital Air Fryer Blaf03 1.999 TL

Kumtel Cam Set Üstü Ocak 1.999 TL

BİM AKTÜEL 21 KASIM KATALOĞU | Bu Salı Bim’dehangi ürünler var, indirimli ürünler var mı?

Blaupunkt Dikey Şarjlı Süpürge Blhs01 3.999 TL

Blender Seti 999 TL

Kumtel Mini Quartz Isıtıcı 249 TL

Kumtel Fanlı Isıtıcı 329 TL

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