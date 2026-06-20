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BİM AKTÜEL 23-24-26 HAZİRAN İNDİRİMLERİ: Bu hafta BİM indirimlerinde: Süpürge, Klima, Espresso Makinesi...
Giriş Tarihi: 20.06.2026 19:18
BİM AKTÜEL 23-24-26 HAZİRAN İNDİRİMLERİ: Bu hafta BİM indirimlerinde: Süpürge, Klima, Espresso Makinesi...
BİM aktüel Haziran ayına özel ürünler satışa sunulmaya devam ediyor. Önümüzdeki hafta 23-24-26 Hazirana'a özel Salı,Çarşamba ve Cuma günleri raflara gelecek kataloglarda farklı ürün grupları yer alıyor. Salı günü gıda, temizlik ve kişisel bakım ürünleri bulunurken; 26 Haziran BİM indirim kataloğunda klima, mutfak gereçleri, küçük ev aletleri ve çeşitli elektronik ürünler öne çıkıyor.