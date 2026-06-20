BİM AKTÜEL 23-24-26 HAZİRAN İNDİRİMLERİ: Bu hafta BİM indirimlerinde: Süpürge, Klima, Espresso Makinesi...

BİM'in 23–26 Haziran aktüel ürünleri arasında; kablolu dikey süpürge, tost makinesi, mutfak tartısı, çocuk diş fırçası, tencere çeşitleri, fincan seti, katlanır çocuk küveti, piknik termosu, salata kurutucu, katlanır masa-sandalye, ışıklı scooter ve banyo organizeri gibi birçok ürün yer alıyor.