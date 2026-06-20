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Haberler Fotohaber BİM AKTÜEL 23-24-26 HAZİRAN İNDİRİMLERİ: Bu hafta BİM indirimlerinde: Süpürge, Klima, Espresso Makinesi...
Giriş Tarihi: 20.06.2026 19:18

BİM AKTÜEL 23-24-26 HAZİRAN İNDİRİMLERİ: Bu hafta BİM indirimlerinde: Süpürge, Klima, Espresso Makinesi...

BİM aktüel Haziran ayına özel ürünler satışa sunulmaya devam ediyor. Önümüzdeki hafta 23-24-26 Hazirana'a özel Salı,Çarşamba ve Cuma günleri raflara gelecek kataloglarda farklı ürün grupları yer alıyor. Salı günü gıda, temizlik ve kişisel bakım ürünleri bulunurken; 26 Haziran BİM indirim kataloğunda klima, mutfak gereçleri, küçük ev aletleri ve çeşitli elektronik ürünler öne çıkıyor.

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BİM AKTÜEL 23-24-26 HAZİRAN İNDİRİMLERİ: Bu hafta BİM indirimlerinde: Süpürge, Klima, Espresso Makinesi...

BİM'in 23–26 Haziran aktüel ürünleri arasında; kablolu dikey süpürge, tost makinesi, mutfak tartısı, çocuk diş fırçası, tencere çeşitleri, fincan seti, katlanır çocuk küveti, piknik termosu, salata kurutucu, katlanır masa-sandalye, ışıklı scooter ve banyo organizeri gibi birçok ürün yer alıyor.

BİM AKTÜEL 23-24-26 HAZİRAN İNDİRİMLERİ: Bu hafta BİM indirimlerinde: Süpürge, Klima, Espresso Makinesi...

BİM AKTÜEL 23-24-26 HAZİRAN İNDİRİMLERİ:

40'lı tuvalet kağıdı 279 TL
16'lı kağıt havlu 189 TL
650 ml sıvı bulaşık deterjanı 69 TL
10 litre kedi kumu 165 TL
85 gr kedi yaş mama 19 TL
Kedi ödül maması 45 TL

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BİM AKTÜEL 23-24-26 HAZİRAN İNDİRİMLERİ: Bu hafta BİM indirimlerinde: Süpürge, Klima, Espresso Makinesi...

Karışık yumuşak şeker 360,5 gr 129 TL
Kuvertür çikolata 200 gr 99 TL
Yumuşak kurabiye çeşitleri 175 gr 89 TL
Şeker ilavesiz yer fıstığı ezmesi 340 gr 69 TL
Enerji içeceği 500 ml 34 TL
Limonlu tuzlu mineralli gazlı içecek 6x200 ml 59,50 TL

BİM AKTÜEL 23-24-26 HAZİRAN İNDİRİMLERİ: Bu hafta BİM indirimlerinde: Süpürge, Klima, Espresso Makinesi...

Dana kıyma 1000 gr 645 TL
%0,5 yağlı süt 1 litre 37,50 TL
Dana İnegöl köfte 500 gr 359 TL
Çıtır tavuk burger 720 gr 249 TL
Hindi uzun sosis 430 gr 89 TL
Fesleğenli krema 200 ml 49,50 TL

BİM AKTÜEL 23-24-26 HAZİRAN İNDİRİMLERİ: Bu hafta BİM indirimlerinde: Süpürge, Klima, Espresso Makinesi...

BİM AKTÜEL 23-24-26 HAZİRAN İNDİRİMLERİ

BİM AKTÜEL 23-24-26 HAZİRAN İNDİRİMLERİ: Bu hafta BİM indirimlerinde: Süpürge, Klima, Espresso Makinesi...

Tam otomatik espresso makinesi 16.990 TL
12.000 BTU klima 29.990 TL
Kablolu dikey süpürge 1.990 TL
Toz torbasız süpürge 4.750 TL
Şarjlı süpürge 10.990 TL
Yeni mekanik tost makinesi 2.590 TL

BİM AKTÜEL 23-24-26 HAZİRAN İNDİRİMLERİ: Bu hafta BİM indirimlerinde: Süpürge, Klima, Espresso Makinesi...

BİM AKTÜEL 23-24-26 HAZİRAN İNDİRİMLERİ:

BİM AKTÜEL 23-24-26 HAZİRAN İNDİRİMLERİ: Bu hafta BİM indirimlerinde: Süpürge, Klima, Espresso Makinesi...

BİM AKTÜEL 23-24-26 HAZİRAN İNDİRİMLERİ:

BİM AKTÜEL 23-24-26 HAZİRAN İNDİRİMLERİ: Bu hafta BİM indirimlerinde: Süpürge, Klima, Espresso Makinesi...

BİM AKTÜEL 23-24-26 HAZİRAN İNDİRİMLERİ:

BİM AKTÜEL 23-24-26 HAZİRAN İNDİRİMLERİ: Bu hafta BİM indirimlerinde: Süpürge, Klima, Espresso Makinesi...

Katlanabilir masa ve tabure seti 2.199 TL
3 tekerlekli ışıklı scooter 849 TL
Kirli sepetli banyo organizeri 1.799 TL
Ekmeklikli mutfak dolabı 1.499 TL
Kamp sandalyesi 349 TL

BİM AKTÜEL 23-24-26 HAZİRAN İNDİRİMLERİ: Bu hafta BİM indirimlerinde: Süpürge, Klima, Espresso Makinesi...

BİM AKTÜEL 23-24-26 HAZİRAN İNDİRİMLERİ:

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör
#BİM AKTÜEL

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