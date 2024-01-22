Giriş Tarihi: 22.01.2024 21:01
Güncelleme Tarihi: 22.01.2024
21:01
BİM KATALOG AKTÜEL ÜRÜNLER 23-26 Ocak 2024: Hurç, düzenleyici, organizer... İşte BİM aktüel indirimler
Yeni haftanın aktüel broşürleri yayında. Alışveriş takipçileri zincir marketlerde Salı ve cuma indirimlerine odaklandı. BİM aktüel ürünler kataloğu fırsatlarında bu hafta hurç, sepet ve düzenleyiciler, elektronikte fırın, tıraş makinesi gibi indirimler yer alıyor. Listeler çıkarıldı fiyat düşüşleri işaretlendi. İşte, 23 Ocak - 26 Ocak BİM katalog aktüel listesi...