Giriş Tarihi: 28.12.2023 01:35
Güncelleme Tarihi: 30.12.2023
11:40
BİM AKTÜEL 29 ARALIK LİSTESİ YAYINDA🛒 Bim'de bu Cuma hangi ürünler var? Cuma gününe özel indirimler raflarda olacak!
Bim aktüel ürünler her hafta Salı ve cuma günü mağazalarda satışa çıkıyor. Satış öncesi ise Bim aktüel ürünler kataloğu ilgililerine duyuruluyor. Piyasa değerine göre daha uygun fiyatlı olan aktüel ürünlerde bu hafta 5,5 Litrelik Air Freyer, Buharlı Ütü, Kablosuz Mop, Televizyon, Toz torbasız elektrikli süpürge gibi birbirinden farklı ürünler yer alırken, her kesimin ihtiyacına uygun daha fazla ürün Bim aktüel ürünler kataloğu ile yayında! Peki, Bim'de bu Cuma hangi ürünler var, indirimli mi? İşte, 29 Aralık Bim aktüel ürünler kataloğu!