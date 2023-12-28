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Haberler Fotohaber BİM AKTÜEL 29 ARALIK LİSTESİ YAYINDA🛒 Bim'de bu Cuma hangi ürünler var? Cuma gününe özel indirimler raflarda olacak!
Giriş Tarihi: 28.12.2023 01:35 Güncelleme Tarihi: 30.12.2023 11:40

BİM AKTÜEL 29 ARALIK LİSTESİ YAYINDA🛒 Bim'de bu Cuma hangi ürünler var? Cuma gününe özel indirimler raflarda olacak!

Bim aktüel ürünler her hafta Salı ve cuma günü mağazalarda satışa çıkıyor. Satış öncesi ise Bim aktüel ürünler kataloğu ilgililerine duyuruluyor. Piyasa değerine göre daha uygun fiyatlı olan aktüel ürünlerde bu hafta 5,5 Litrelik Air Freyer, Buharlı Ütü, Kablosuz Mop, Televizyon, Toz torbasız elektrikli süpürge gibi birbirinden farklı ürünler yer alırken, her kesimin ihtiyacına uygun daha fazla ürün Bim aktüel ürünler kataloğu ile yayında! Peki, Bim'de bu Cuma hangi ürünler var, indirimli mi? İşte, 29 Aralık Bim aktüel ürünler kataloğu!

BİM AKTÜEL 29 ARALIK LİSTESİ YAYINDA🛒 Bim’de bu Cuma hangi ürünler var? Cuma gününe özel indirimler raflarda olacak!

Bim aktüel 29 Aralık 2023 Cuma fırsatları yayında! Mağazalarda satışa çıkmadan önce katalog ile sayfa sayfa yayınlanan ürünlerde mutfak araç gereçleri, yumak çeşitleri, termal içlik, şemsiye çeşitleri gibi birçok ürün yer alıyor. İşte, Cuma fırsatları ile Bim aktüel ürünler kataloğu!

BİM AKTÜEL 29 ARALIK LİSTESİ YAYINDA🛒 Bim’de bu Cuma hangi ürünler var? Cuma gününe özel indirimler raflarda olacak!
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BİM AKTÜEL 29 ARALIK LİSTESİ YAYINDA🛒 Bim’de bu Cuma hangi ürünler var? Cuma gününe özel indirimler raflarda olacak!
BİM AKTÜEL 29 ARALIK LİSTESİ YAYINDA🛒 Bim’de bu Cuma hangi ürünler var? Cuma gününe özel indirimler raflarda olacak!
BİM AKTÜEL 29 ARALIK LİSTESİ YAYINDA🛒 Bim’de bu Cuma hangi ürünler var? Cuma gününe özel indirimler raflarda olacak!
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