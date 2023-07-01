Giriş Tarihi: 01.07.2023 14:08
Güncelleme Tarihi: 01.07.2023
14:10
BİM aktüel 4-7 Temmuz 2023 kataloğu yayında! Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğu Salı ve Cuma indirimlerinde neler var?
BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Bu hafta BİM'de; cep telefonu, bluetooth wireless klavye, cam set üstü ocak, gölgelikli salıncak ve dağ bisikleti Salı ve Cuma indirimleri arasında yer alıyor. 4-7 Temmuz BİM aktüel ürünler kataloğu raflarda satışa çıkmaya hazırlanıyor. Bu hafta Bim kataloğu ve neler var sorusu yanıt arıyor. İşte, BİM 4-7 Temmuz kataloğu tam liste!