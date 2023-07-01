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Haberler Fotohaber BİM aktüel 4-7 Temmuz 2023 kataloğu yayında! Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğu Salı ve Cuma indirimlerinde neler var?
Giriş Tarihi: 01.07.2023 14:08 Güncelleme Tarihi: 01.07.2023 14:10

BİM aktüel 4-7 Temmuz 2023 kataloğu yayında! Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğu Salı ve Cuma indirimlerinde neler var?

BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Bu hafta BİM'de; cep telefonu, bluetooth wireless klavye, cam set üstü ocak, gölgelikli salıncak ve dağ bisikleti Salı ve Cuma indirimleri arasında yer alıyor. 4-7 Temmuz BİM aktüel ürünler kataloğu raflarda satışa çıkmaya hazırlanıyor. Bu hafta Bim kataloğu ve neler var sorusu yanıt arıyor. İşte, BİM 4-7 Temmuz kataloğu tam liste!

BİM aktüel 4-7 Temmuz 2023 kataloğu yayında! Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğu Salı ve Cuma indirimlerinde neler var?

Her Salı ve Cuma günü müşterileri ile buluşan Bim aktüel ürünler tam listesi 4 ve 7 Temmuz 2023 belli oldu. Yaz sofralarını süsleyecek şık parçaların yanında gölgelikli salıncak, katlanabilir plastik masa, sandalye ve tabure de raflarda yerini almaya hazırlanıyor. Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var, hangi ürünler indirimde soruları yanıt arıyor. İşte, BİM katalog aktüel indirimleri...

BİM aktüel 4-7 Temmuz 2023 kataloğu yayında! Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğu Salı ve Cuma indirimlerinde neler var?
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BİM aktüel 4-7 Temmuz 2023 kataloğu yayında! Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğu Salı ve Cuma indirimlerinde neler var?
BİM aktüel 4-7 Temmuz 2023 kataloğu yayında! Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğu Salı ve Cuma indirimlerinde neler var?
BİM aktüel 4-7 Temmuz 2023 kataloğu yayında! Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğu Salı ve Cuma indirimlerinde neler var?
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