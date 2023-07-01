BİM aktüel 4-7 Temmuz 2023 kataloğu yayında! Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğu Salı ve Cuma indirimlerinde neler var?

Her Salı ve Cuma günü müşterileri ile buluşan Bim aktüel ürünler tam listesi 4 ve 7 Temmuz 2023 belli oldu. Yaz sofralarını süsleyecek şık parçaların yanında gölgelikli salıncak, katlanabilir plastik masa, sandalye ve tabure de raflarda yerini almaya hazırlanıyor. Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var, hangi ürünler indirimde soruları yanıt arıyor. İşte, BİM katalog aktüel indirimleri...