BİM AKTÜEL KATALOG 5-8 Mart 2024: Ramazan indirimleri... Bu hafta BİM aktüel ürünlerinde neler var?

BİM aktüel ürünler kataloğu yayında: Ramazan ayına özel fırsatların ardından cuma günü raflarda olacak onarım bakım malzemeleri, mutfak ürünleri, giyim ve daha birçok ürün için alışveriş listeleri çıkarıldı. İşte, 5-8 Mart BİM aktüel katalog indirimli tam liste...