Giriş Tarihi: 05.03.2024 11:15
Güncelleme Tarihi: 05.03.2024
11:15
BİM AKTÜEL KATALOG 5-8 Mart 2024: Ramazan indirimleri... Bu hafta BİM aktüel ürünlerinde neler var?
BİM aktüel 5-8 Mart fırsatlarını sundu. Salı günü gerçekleşen fiyat düşüşleri reyonlarda yerini alırken cuma indirimleri de bu hafta raflara gelmeye hazırlanıyor. Ramazan ayı başlarken hurmadan güllaca, kadayıftan kemalpaşa tatlısına birçok ürün katalogda görülüyor. Öte yandan bu hafta BİM'de elektronik ve hırdavat kategorisi ön plana çıkıyor. İşte, BİM aktüel katalog PDF...