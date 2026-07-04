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BİM AKTÜEL 7-8-10 TEMMUZ FIRSATLARI! Bu hafta BİM indirimleri: Kahve köşesi, zemin temizleme makinesi...
Giriş Tarihi: 04.07.2026 00:12
Güncelleme Tarihi: 04.07.2026 00:13
BİM AKTÜEL 7-8-10 TEMMUZ FIRSATLARI! Bu hafta BİM indirimleri: Kahve köşesi, zemin temizleme makinesi...
BİM aktüel 7-8-10Temmuz indirimleri belli oldu. Her Salı,Çarşamba ve Cuma günleri alışveriş severlere özel fırsatların bulunduğu zincir markette yeni haftada da birçok farklı ürün sepetlerin dolduruyor. Temel gıdadan, ev tekstiline, giyimden teknolojiye ürünler raflara diziliyor. Bu haftanın seçili ürünlerinde kahve köşeği, kavanoz çeşitleri, zemin temizleme makinesi öne çıkıyor. İşte BİM aktüel kataloğu...