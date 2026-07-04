BİM AKTÜEL 7-8-10 TEMMUZ FIRSATLARI! Bu hafta BİM indirimleri: Kahve köşesi, zemin temizleme makinesi...

BİM'in 7, 8 ve 10 Temmuz tarihli aktüel kampanyalarında birçok farklı kategoride indirimli ürün yer alıyor. Gıda, ev gereçleri, tekstil ve elektronik ürünlerin satışa sunulduğu yeni katalogda kahve ekipmanları, çeşitli kavanozlar ve zemin temizleme cihazları dikkat çeken seçenekler arasında bulunuyor.