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Haberler Fotohaber BİM AKTÜEL 7-8-10 TEMMUZ FIRSATLARI! Bu hafta BİM indirimleri: Kahve köşesi, zemin temizleme makinesi...
Giriş Tarihi: 04.07.2026 00:12 Güncelleme Tarihi: 04.07.2026 00:13

BİM AKTÜEL 7-8-10 TEMMUZ FIRSATLARI! Bu hafta BİM indirimleri: Kahve köşesi, zemin temizleme makinesi...

BİM aktüel 7-8-10Temmuz indirimleri belli oldu. Her Salı,Çarşamba ve Cuma günleri alışveriş severlere özel fırsatların bulunduğu zincir markette yeni haftada da birçok farklı ürün sepetlerin dolduruyor. Temel gıdadan, ev tekstiline, giyimden teknolojiye ürünler raflara diziliyor. Bu haftanın seçili ürünlerinde kahve köşeği, kavanoz çeşitleri, zemin temizleme makinesi öne çıkıyor. İşte BİM aktüel kataloğu...

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BİM AKTÜEL 7-8-10 TEMMUZ FIRSATLARI! Bu hafta BİM indirimleri: Kahve köşesi, zemin temizleme makinesi...

BİM'in 7, 8 ve 10 Temmuz tarihli aktüel kampanyalarında birçok farklı kategoride indirimli ürün yer alıyor. Gıda, ev gereçleri, tekstil ve elektronik ürünlerin satışa sunulduğu yeni katalogda kahve ekipmanları, çeşitli kavanozlar ve zemin temizleme cihazları dikkat çeken seçenekler arasında bulunuyor.

BİM AKTÜEL 7-8-10 TEMMUZ FIRSATLARI! Bu hafta BİM indirimleri: Kahve köşesi, zemin temizleme makinesi...

BİM AKTÜEL 7-8-10 TEMMUZ İNDİRİMLERİ!

Çikolata Aromalı Protein Tozu 400 gr – 799 TL

Limon Cheesecake Aromalı Pirinç Kreması 1500 gr – 369 TL

Ahududu Aromalı BCAA + Glutamine 180 gr – 299 TL

Yeşil Elma Aromalı Pre-Workout/Kreatin 250 gr – 299 TL

Protein Bar Tiramisu Aromalı – 59 TL

Protein Bar Soğuk Baklava Aromalı – 59 TL

Fıstık Ezmesi 330 gr – 149 TL

Magnezyum – 219 TL

Omega 3 – 329 TL

B-Complex Vitamin – 199 TL

Kakaolu Fındık Ezmesi 700 gr – 228 TL

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BİM AKTÜEL 7-8-10 TEMMUZ FIRSATLARI! Bu hafta BİM indirimleri: Kahve köşesi, zemin temizleme makinesi...

%0,5 Yağlı Süt 1 Litre – 39,50 TL

Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 gr – 399 TL

Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 1000 gr – 339 TL

Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 400 gr – 229 TL

Rendelenmiş İtalyan Makarna Peyniri 150 gr – 89,50 TL

Labne 3x180 gr – 189 TL

Tam Yağlı Klasik Edirne Beyaz Peyniri 425 gr – 229 TL

Yarım Yağlı Süzme Peynir 600 gr – 139 TL

Krem Peynir 300 gr – 72,50 TL

%0,6 Yağlı Yoğurt 3000 gr – 147,50 TL

BİM AKTÜEL 7-8-10 TEMMUZ FIRSATLARI! Bu hafta BİM indirimleri: Kahve köşesi, zemin temizleme makinesi...

Osmancık Pirinç 5 kg – 339 TL

Riviera Zeytinyağı 2 Litre – 475 TL

Siyah Zeytin 2 kg – 215 TL

Tam Buğday Un 2 kg – 67,50 TL

Makarna Çeşitleri 500 gr – 29,75 TL

Mısır & Pirinç Makarna Çeşitleri – 45 TL

Bulgur Çeşitleri 1 kg – 49,75 TL

Domates Salçası 1500 gr – 129 TL

Beyaz Sirke 5 Litre – 75 TL

BİM AKTÜEL 7-8-10 TEMMUZ FIRSATLARI! Bu hafta BİM indirimleri: Kahve köşesi, zemin temizleme makinesi...

BİM AKTÜEL 7-8-10 TEMMUZ İNDİRİMLERİ!

BİM AKTÜEL 7-8-10 TEMMUZ FIRSATLARI! Bu hafta BİM indirimleri: Kahve köşesi, zemin temizleme makinesi...

Kapaksız Cam Kavanoz 1000 cc – 22 TL

Kapaksız Cam Kavanoz 660 cc – 16 TL

Kapaksız Cam Kavanoz 425 cc – 14 TL

3'lü Cam Ayaklı Dondurmalık 120 ml – 109 TL

Desenli Pipetli Cam Bardak 400 ml – 175 TL

Cam Kupa – 35 TL

3'lü Cam Çerezlik / Tatlı Kasesi 240 cc – 135 TL

3'lü Su Bardağı – 149 TL

3'lü Meşrubat Bardağı – 169 TL

BİM AKTÜEL 7-8-10 TEMMUZ FIRSATLARI! Bu hafta BİM indirimleri: Kahve köşesi, zemin temizleme makinesi...

Plastik Saklama Kabı Çeşitleri – 45 TL

El Havlusu – 69 TL

Yüz Havlusu – 109 TL

2'li Kurulama Bezi Seti – 59 TL

Su Emici Paspas – 99 TL

Kurutma Topu – 139 TL

Kilim – 299 TL

Kilim – 199 TL

BİM AKTÜEL 7-8-10 TEMMUZ FIRSATLARI! Bu hafta BİM indirimleri: Kahve köşesi, zemin temizleme makinesi...

Erkek Tişört – 329 TL

Kadın Ev Elbisesi – 239 TL

Kadın Hambez Şort – 269 TL

Erkek Keten Görünümlü Şort – 179 TL

Kadın Hasır Siperlik Şapka – 99 TL

Erkek Gabardin Şort – 389 TL

Büyük Beden Kadın Hambez Kapri – 329 TL

Büyük Beden Erkek Hambez Şort – 329 TL

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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