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Haberler Fotohaber BİM AKTÜEL 9-12 OCAK 2024 KATALOĞU: Salı ve cuma indirimleri ile bu hafta çok amaçlı dolap, ısıtıcı, kurutma makinesi fırsatı
Giriş Tarihi: 05.01.2024 09:37 Güncelleme Tarihi: 05.01.2024 09:41

BİM AKTÜEL 9-12 OCAK 2024 KATALOĞU: Salı ve cuma indirimleri ile bu hafta çok amaçlı dolap, ısıtıcı, kurutma makinesi fırsatı

BİM' de bu hafta 9-12 Ocak 2024 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Her hafta salı ve cuma günleri müşterileri ile buluşan aktüel ürünler kampanyasında bu hafta yer alacak haftanın yıldızları arasında çok amaçlı dolap, ısıtıcı, set üstü ocak, saç kurutma makinesi ilk etapta göze çarpıyor. BİM aktüel ürünler uygun fiyatlı alışveriş kovalayan müşteriler için 9-12 Ocak BİM kataloğu ile yayında. İşte, zincir markette bu haftanın indirimli ürünleri.

BİM AKTÜEL 9-12 OCAK 2024 KATALOĞU: Salı ve cuma indirimleri ile bu hafta çok amaçlı dolap, ısıtıcı, kurutma makinesi fırsatı

9-12 Ocak BİM aktüel kataloğu listelendi. Marketin aktüel kataloğu ile ucuz yolla alışveriş fırsatını değerlendirmek için bu salı ve cuma BİM indirimleri burada. İşte BİM aktüel ürünler kataloğu sayfa sayfa!

BİM AKTÜEL 9-12 OCAK 2024 KATALOĞU: Salı ve cuma indirimleri ile bu hafta çok amaçlı dolap, ısıtıcı, kurutma makinesi fırsatı
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BİM AKTÜEL 9-12 OCAK 2024 KATALOĞU: Salı ve cuma indirimleri ile bu hafta çok amaçlı dolap, ısıtıcı, kurutma makinesi fırsatı
BİM AKTÜEL 9-12 OCAK 2024 KATALOĞU: Salı ve cuma indirimleri ile bu hafta çok amaçlı dolap, ısıtıcı, kurutma makinesi fırsatı
BİM AKTÜEL 9-12 OCAK 2024 KATALOĞU: Salı ve cuma indirimleri ile bu hafta çok amaçlı dolap, ısıtıcı, kurutma makinesi fırsatı
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