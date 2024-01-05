Giriş Tarihi: 05.01.2024 09:37
Güncelleme Tarihi: 05.01.2024
09:41
BİM AKTÜEL 9-12 OCAK 2024 KATALOĞU: Salı ve cuma indirimleri ile bu hafta çok amaçlı dolap, ısıtıcı, kurutma makinesi fırsatı
BİM' de bu hafta 9-12 Ocak 2024 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Her hafta salı ve cuma günleri müşterileri ile buluşan aktüel ürünler kampanyasında bu hafta yer alacak haftanın yıldızları arasında çok amaçlı dolap, ısıtıcı, set üstü ocak, saç kurutma makinesi ilk etapta göze çarpıyor. BİM aktüel ürünler uygun fiyatlı alışveriş kovalayan müşteriler için 9-12 Ocak BİM kataloğu ile yayında. İşte, zincir markette bu haftanın indirimli ürünleri.