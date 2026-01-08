Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber BİM AKTÜEL 9-13-14 OCAK 2026 KATALOĞU | Bu hafta BİM'de neler var, indirimli mi? İşte, yeni liste!
Giriş Tarihi: 08.01.2026 08:30

BİM AKTÜEL 9-13-14 OCAK 2026 KATALOĞU | Bu hafta BİM'de neler var, indirimli mi? İşte, yeni liste!

BİM marketlerinde bu hafta yine indirimli ürünler raflardaki yerini alıyor. 9, 13 ve 14 Ocak 2026 tarihlerine özel hazırlanan yeni aktüel katalogla birlikte, temel ihtiyaçlardan elektronik ürünlere kadar birçok üründe fırsatlar müşterilerin beğenisine sunulacak; peki bu hafta BİM'de neler var, indirimli mi? İşte, yeni hafta BİM aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi.

Ocak ayının ikinci haftasında BİM aktüel ürünler kataloğu, avantajlı fiyat ve sürpriz fırsatlarla yeniden dikkat çekiyor. 9, 13 ve 14 Ocak 2026 tarihleri arasında geçerli olacak kampanya döneminde hangi ürünlerin öne çıktığı ve indirimlerin ne şekilde olacağı merak konusu; işte bu hafta BİM'de satışa sunulacak yeni liste!

9 OCAK 2026 CUMA BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU!

13 OCAK 2026 SALI BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU!

13 OCAK 2026 SALI BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU!

13 OCAK 2026 SALI BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU!

14 OCAK 2026 ÇARŞAMBA BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU!