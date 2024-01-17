Giriş Tarihi: 17.01.2024 07:46
Güncelleme Tarihi: 17.01.2024
07:46
İNDİRİM! BİM aktüel katalog 19 Ocak 2024 Cuma: Kahve makinesi, süpürge, blender... Bu hafta BİM'de neler var?
İndirim takipçileri aktüel raflarına odaklandı. Salı ve cuma indirimleri ile dikkat çeken BİM aktüel ürünler kataloğu yayında. Kahve makinesi, süpürge, blender, düdüklü tencere gibi küçük ev aletlerinin yanı sıra elektronikte de birçok fırsat gündemde. Notebook, kulaklık, yazıcı da bu kategoride raflara geliyor. İşte, 19 Ocak BİM katalog indirimli tam liste...