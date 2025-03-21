BİM AKTÜEL KATALOG: 21 Mart Cuma marketlerde! Bim’de bu hafta hangi ürünler var? Şarjlı süpürge, elektrikli bisiklet...

BİM aktüel 21 Mart kataloğu ile yeni hafta ürünleri satışa sunulacak. Şarjlı süpürgeden ekmek kızartma makinesine, cep telefonundan güveç tencereye birçok ürün yer alıyor. Bu haftanın en çok dikkat çeken ürünü ise elektrikli bisiklet oldu. Peki, 21 Mart BİM aktüel ürünler neler? İşte, yeni hafta kataloğu...