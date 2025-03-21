Giriş Tarihi: 21.03.2025 21:20
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025
21:20
BİM AKTÜEL KATALOG: 21 Mart Cuma marketlerde! Bim'de bu hafta hangi ürünler var? Şarjlı süpürge, elektrikli bisiklet...
BİM aktüel yeni hafta indirimleri devam ediyor. 21 Mart kataloğu ile şarjlı süpürge, ankastre set, blender ve birçok ürün satışa sunuluyor. Alışveriş tutkunları BİM'in geniş ürün yelpazesinde yer alan ürünleri alışveriş listesini ekliyor. Bu haftanın en dikkat çeken ürünü elektrikli bisiklet oldu Peki, BİM aktüel katalog ürünleri neler? İşte, 21 Mart BİM aktüel indirimleri!