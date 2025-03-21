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Haberler Fotohaber BİM AKTÜEL KATALOG: 21 Mart Cuma marketlerde! Bim'de bu hafta hangi ürünler var? Şarjlı süpürge, elektrikli bisiklet...
Giriş Tarihi: 21.03.2025 21:20 Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 21:20

BİM AKTÜEL KATALOG: 21 Mart Cuma marketlerde! Bim'de bu hafta hangi ürünler var? Şarjlı süpürge, elektrikli bisiklet...

BİM aktüel yeni hafta indirimleri devam ediyor. 21 Mart kataloğu ile şarjlı süpürge, ankastre set, blender ve birçok ürün satışa sunuluyor. Alışveriş tutkunları BİM'in geniş ürün yelpazesinde yer alan ürünleri alışveriş listesini ekliyor. Bu haftanın en dikkat çeken ürünü elektrikli bisiklet oldu Peki, BİM aktüel katalog ürünleri neler? İşte, 21 Mart BİM aktüel indirimleri!

BİM AKTÜEL KATALOG: 21 Mart Cuma marketlerde! Bim’de bu hafta hangi ürünler var? Şarjlı süpürge, elektrikli bisiklet...

BİM aktüel 21 Mart kataloğu ile yeni hafta ürünleri satışa sunulacak. Şarjlı süpürgeden ekmek kızartma makinesine, cep telefonundan güveç tencereye birçok ürün yer alıyor. Bu haftanın en çok dikkat çeken ürünü ise elektrikli bisiklet oldu. Peki, 21 Mart BİM aktüel ürünler neler? İşte, yeni hafta kataloğu...

BİM AKTÜEL KATALOG: 21 Mart Cuma marketlerde! Bim’de bu hafta hangi ürünler var? Şarjlı süpürge, elektrikli bisiklet...

21 MART CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU

  • Siyah Cam Ankastre Set 8.950 TL
  • Mikrodalga Fırın 1.990 TL
  • Stand Mikser 4.250 TL
  • Vakum Makinesi 999 TL
  • Türk Kahve Makinesi 1.390 TL
  • Şarjlı Süpürge 4.950 TL
  • Ekmek Kızartma Makinesi 999 TL
  • Su Isıtıcı 999 TL
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BİM AKTÜEL KATALOG: 21 Mart Cuma marketlerde! Bim’de bu hafta hangi ürünler var? Şarjlı süpürge, elektrikli bisiklet...
  • Kalın Teker Elektrikli Bisiklet RSI X Pro 19.990 TL
  • Cep Telefonu 6.490 TL
  • Kablosuz Şarj Cihazı Hoparlörlü 925 TL
  • Menzil Genişletici 499 TL
BİM AKTÜEL KATALOG: 21 Mart Cuma marketlerde! Bim’de bu hafta hangi ürünler var? Şarjlı süpürge, elektrikli bisiklet...
  • Çelik Tepsi ~29x45 cm 299 TL
  • Kare Saklama Kabı Seti ~3x750ml 35 TL
  • Kulplu Badya Seti 69,50 TL
  • Matara ~530 ml 99 TL
  • 3'lü Bıçak Seti 199 TL
  • Güveç Tencere 109 TL
BİM AKTÜEL KATALOG: 21 Mart Cuma marketlerde! Bim’de bu hafta hangi ürünler var? Şarjlı süpürge, elektrikli bisiklet...
  • Peynir Sunum Tablası 289 TL
  • Boncuk Detaylı Hasır Sepet Büyük Boy 329 TL
  • Boncuk Detaylı Hasır Sepet Midi Boy 249 TL
  • Boncuk Detaylı Hasır Tepsi 299 TL
  • Cam Vazo 229 TL
  • Cam Büyük Kase 169 TL
  • Cam Ayaklı Meyvelik 299 TL