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Giriş Tarihi: 07.02.2024 09:58 Güncelleme Tarihi: 07.02.2024 09:58

BİM AKTÜEL KATALOG İNDİRİMLERİ 9 Şubat Cuma: Saç kurutma makinesi, epilatör, kulaklık... İşte BİM aktüel ürünler

BİM aktüel ürünler 9 Şubat Cuma indirimleri ile gündemde. Her Salı ve Cuma fırsat raflarını dolduran zincir markette bu hafta saç kurutma makinesi, kulaklık, epilatör, tıraş makinesi, düzenleyiciler, giyim ve ev tekstili dikkat çekiyor. Bakım ürünlerine odaklanan yeni broşürde elektronik de fırsatlar arasında yer alıyor. İşte, BİM katalog indirimli tam liste…

BİM AKTÜEL KATALOG İNDİRİMLERİ 9 Şubat Cuma: Saç kurutma makinesi, epilatör, kulaklık... İşte BİM aktüel ürünler

BİM aktüel ürünler kataloğu 9 Şubat 2024 yayında. Aktüel raflarını dolduracak ürünlerin yanı sıra market raflarında da birçok ürün fiyat düşüşü yaşıyor. Bazı süt ve süt ürünleri, atıştırmalıklar, bebek bezi ve tuvalet kağıdı yeni broşürde yer alıyor. Salı günü yansıyan fiyatların ardından fırsat rafları da Cuma günü doluyor. İşte, 9 Şubat BİM katalog indirimleri...

BİM AKTÜEL KATALOG İNDİRİMLERİ 9 Şubat Cuma: Saç kurutma makinesi, epilatör, kulaklık... İşte BİM aktüel ürünler
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BİM AKTÜEL KATALOG İNDİRİMLERİ 9 Şubat Cuma: Saç kurutma makinesi, epilatör, kulaklık... İşte BİM aktüel ürünler
BİM AKTÜEL KATALOG İNDİRİMLERİ 9 Şubat Cuma: Saç kurutma makinesi, epilatör, kulaklık... İşte BİM aktüel ürünler
BİM AKTÜEL KATALOG İNDİRİMLERİ 9 Şubat Cuma: Saç kurutma makinesi, epilatör, kulaklık... İşte BİM aktüel ürünler
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