BİM AKTÜEL KATALOG İNDİRİMLERİ 9 Şubat Cuma: Saç kurutma makinesi, epilatör, kulaklık... İşte BİM aktüel ürünler

BİM aktüel ürünler kataloğu 9 Şubat 2024 yayında. Aktüel raflarını dolduracak ürünlerin yanı sıra market raflarında da birçok ürün fiyat düşüşü yaşıyor. Bazı süt ve süt ürünleri, atıştırmalıklar, bebek bezi ve tuvalet kağıdı yeni broşürde yer alıyor. Salı günü yansıyan fiyatların ardından fırsat rafları da Cuma günü doluyor. İşte, 9 Şubat BİM katalog indirimleri...