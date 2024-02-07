Giriş Tarihi: 07.02.2024 09:58
Güncelleme Tarihi: 07.02.2024
09:58
BİM AKTÜEL KATALOG İNDİRİMLERİ 9 Şubat Cuma: Saç kurutma makinesi, epilatör, kulaklık... İşte BİM aktüel ürünler
BİM aktüel ürünler 9 Şubat Cuma indirimleri ile gündemde. Her Salı ve Cuma fırsat raflarını dolduran zincir markette bu hafta saç kurutma makinesi, kulaklık, epilatör, tıraş makinesi, düzenleyiciler, giyim ve ev tekstili dikkat çekiyor. Bakım ürünlerine odaklanan yeni broşürde elektronik de fırsatlar arasında yer alıyor. İşte, BİM katalog indirimli tam liste…