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Haberler Fotohaber BİM aktüel kataloğu 12-15 Eylül 2023 listesi yayında! Salı ve Cuma fırsatları! Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğu indirimlerinde neler var?
Giriş Tarihi: 15.09.2023 16:42 Güncelleme Tarihi: 04.01.2024 09:01

BİM aktüel kataloğu 12-15 Eylül 2023 listesi yayında! Salı ve Cuma fırsatları! Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğu indirimlerinde neler var?

BİM aktüel 15 Eylül 2023 kataloğu yayımlandı. Zincir market Cuma indirimli listesi ile satışa çıkacak ürünlerin broşürlerini müşterilerinin huzuruna çıkardı. BİM'de yarın kişisel bakım ürünleri, market malzemeleri, makyaj malzemeleri alışveriş tutkunlarının sepetlerine atılmak için raflarda olacak. BİM 15 Eylül 2023 aktüel kataloğunda ise elektronik ürünler, cep telefonu, elektronik kişisel bakım ürünleri yer alacak. Peki, BİM'de bu hafta neler var? İşte, BİM aktüel ürünler kataloğu 12-15 Eylül 2023…

BİM aktüel kataloğu 12-15 Eylül 2023 listesi yayında! Salı ve Cuma fırsatları! Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğu indirimlerinde neler var?

BİM aktüel ürünler kataloğu 12-15 Eylül 2023 alışveriş severlerin beğenisine sunuldu. Kişisel bakım ürünlerinin yanında elektronik teknoloji aletlerinin dikkat çektiği haftanın aktüel kataloğunda set üstü bulaşık makinesi, beyaz eşya seti ve mutfak ve banyo ürünleri dikkat çekiyor. Peki, BİM'de bu hafta neler var? İşte, BİM aktüel ürünler kataloğu 12-15 Eylül 2023…

BİM aktüel kataloğu 12-15 Eylül 2023 listesi yayında! Salı ve Cuma fırsatları! Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğu indirimlerinde neler var?
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BİM aktüel kataloğu 12-15 Eylül 2023 listesi yayında! Salı ve Cuma fırsatları! Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğu indirimlerinde neler var?
BİM aktüel kataloğu 12-15 Eylül 2023 listesi yayında! Salı ve Cuma fırsatları! Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğu indirimlerinde neler var?
BİM aktüel kataloğu 12-15 Eylül 2023 listesi yayında! Salı ve Cuma fırsatları! Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğu indirimlerinde neler var?
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