BİM aktüel kataloğu 12-15 Eylül 2023 listesi yayında! Salı ve Cuma fırsatları! Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğu indirimlerinde neler var?

BİM aktüel ürünler kataloğu 12-15 Eylül 2023 alışveriş severlerin beğenisine sunuldu. Kişisel bakım ürünlerinin yanında elektronik teknoloji aletlerinin dikkat çektiği haftanın aktüel kataloğunda set üstü bulaşık makinesi, beyaz eşya seti ve mutfak ve banyo ürünleri dikkat çekiyor. Peki, BİM'de bu hafta neler var? İşte, BİM aktüel ürünler kataloğu 12-15 Eylül 2023…