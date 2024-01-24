Giriş Tarihi: 24.01.2024 09:18
Güncelleme Tarihi: 24.01.2024
09:18
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER 26 OCAK kataloğu yayında! Haftanın yıldızlı BİM aktüel ürünlerinde indirim şenlikleri
BİM' de bu haftanın 26 Ocak 2024 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Her hafta salı ve cuma günleri müşterileri ile buluşan aktüel ürünler kampanyasında bu hafta yer alacak haftanın yıldızları çeyiz ve ev dekorasyon katerogileri oldu. Hurç, tencere seti, katlanabilir temizlik seti birçok farklı markanın hijyen, temizlik ürünleri ilk etapta göze çarpıyor. BİM aktüel ürünler uygun fiyatlı alışveriş kovalayan müşteriler için 26 Ocak BİM kataloğu ile yayında. İşte, haftanın indirimli ürünleri