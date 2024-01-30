BİM AKTÜEL KATALOG 30 OCAK- 2 ŞUBAT BUGÜN SATIŞTA! BİM aktüel ürünler kataloğu ile indirim günleri başladı

30 Ocak-2 Şubat BİM aktüel kataloğu ile salı ve cuma günü indirimli ürünleri ile çılgın indirim günleri başladı. Ucuz yolla alışveriş fırsatını değerlendirmek isteyenler için zincir marketin indirimleri 81 ildeki tüm BİM marketlerde satışta. İşte, haftanın kataloğu...