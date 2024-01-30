Giriş Tarihi: 30.01.2024 06:11
Güncelleme Tarihi: 30.01.2024
06:11
BİM AKTÜEL KATALOG 30 OCAK- 2 ŞUBAT BUGÜN SATIŞTA! BİM aktüel ürünler kataloğu ile indirim günleri başladı
BİM aktüel 30 Ocak-2 Şubat 2024 aktüel ürünler kataloğu yayında. Zincir marketin rafları her hafta salı ve cuma günleri indirimli ürünler ile doluyor. Türk kahvesi makinesi, blender seti, dik süpürge, robot süpürge, çay makinesi, ankastre set, vakum makinesi, ısıtıcı çeşitleri, halı, battaniye, terlik çeşitleri için marketin kapısı ziyaretçilere açılacak. BİM'de bu haftanın 30 Ocak- 2 Şubat BİM kataloğu satışta. İşte, kaçırılmayacak indirimler…