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Haberler Fotohaber BİM AKTÜEL ÜRÜNLER 30 OCAK- 2 ŞUBAT kataloğu: Haftanın yıldızlı BİM aktüel ürünlerinde indirim şenliği mağazalarda başladı!
Giriş Tarihi: 27.01.2024 11:29 Güncelleme Tarihi: 27.01.2024 11:29

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER 30 OCAK- 2 ŞUBAT kataloğu: Haftanın yıldızlı BİM aktüel ürünlerinde indirim şenliği mağazalarda başladı!

BİM' de bu haftanın 30 Ocak- 2 Şubat 2024 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Her hafta salı ve cuma günleri müşterileri ile buluşan aktüel ürünler kampanyasında bu hafta yer alacak haftanın yıldızları büyük çaydanlık, ankastre seti, bardak takımı, dikey süpürge ve Türk kahvesi makinesi oldu. Birçok farklı markanın süt ürünleri ve abur cubur çeşitleri ilk etapta göze çarpıyor. BİM aktüel ürünler uygun fiyatlı alışveriş kovalayan müşteriler için 30 Ocak- 2 Şubat BİM kataloğu ile yayında. İşte, haftanın indirimli ürünleri

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER 30 OCAK- 2 ŞUBAT kataloğu: Haftanın yıldızlı BİM aktüel ürünlerinde indirim şenliği mağazalarda başladı!

30 Ocak-2 Şubat BİM aktüel kataloğu listelendi. Marketin aktüel kataloğu ile ucuz yolla alışveriş fırsatını değerlendirmek için bu salı ve cuma BİM indirimleri burada. İşte BİM aktüel ürünler kataloğu sayfa sayfa!

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER 30 OCAK- 2 ŞUBAT kataloğu: Haftanın yıldızlı BİM aktüel ürünlerinde indirim şenliği mağazalarda başladı!
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BİM AKTÜEL ÜRÜNLER 30 OCAK- 2 ŞUBAT kataloğu: Haftanın yıldızlı BİM aktüel ürünlerinde indirim şenliği mağazalarda başladı!
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER 30 OCAK- 2 ŞUBAT kataloğu: Haftanın yıldızlı BİM aktüel ürünlerinde indirim şenliği mağazalarda başladı!
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER 30 OCAK- 2 ŞUBAT kataloğu: Haftanın yıldızlı BİM aktüel ürünlerinde indirim şenliği mağazalarda başladı!
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