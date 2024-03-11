Giriş Tarihi: 11.03.2024 22:52
Güncelleme Tarihi: 11.03.2024
22:52
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 🛒12-15 Mart 2024 Salı ve Cuma fırsatları ile BİM aktüel katalog ürünleri ve fiyatları!
BİM aktüel ürünler kataloğu yayında! 12-15 Mart Salı ve Cuma fırsatları tam 9 sayfa olarak alışveriş severlerin beğenisine sunuldu. Yayımlanan kataloglara göre bu hafta; market ürünleri başta olmak üzere televizyon, blender seti, fritöz, tost makinesi, aspiratör, vakum makinesi, çeyiz paketi, şarjlı süpürge, tv ünitesi, düdüklü tencere seti, kahvaltı seti, yemek takımı, tekstil ürünleri, oyuncak çeşitleri raflarda yerini alıyor. Özellikle laptop, lazer epilasyon cihazı, katlanabilir elektrikli bisiklet, airfyer, köpüklü otomatik Türk kahve makinesi gibi birçok pahalı ürün uygun fiyattan satışa çıkıyor. İşte, 12-15 Mart 2024 Salı ve Cuma fırsatları ile BİM aktüel katalog ürünleri ve fiyat listesi!