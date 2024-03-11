BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 🛒12-15 Mart 2024 Salı ve Cuma fırsatları ile BİM aktüel katalog ürünleri ve fiyatları!

BİM ÇALIŞMA SAATLERİ 2024

Türkiye'nin en uç noktasında dahi şubeleri bulunan BİM marketlerin çalışma saatleri standarttır. Haftanın 7 günü müşterilerine hizmet veren bu market, sabah 09:00'da açılır. Kapanış saati ise 21:00'dır.

BİM marketlerde öğle molası adı altında bir saat yoktur. Verilen hizmetin aksamaması adına tüm personel vardiya usulü çalıştırılır.

BİM marketlerin çalışma saati ile ilgili esaslar dini ve resmi bayramlarda değişmez. Firma tarafından yeni bir karar alınmadığı müddetçe marketler yılın 365 günü açık olur.