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Haberler Fotohaber BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 🛒12-15 Mart 2024 Salı ve Cuma fırsatları ile BİM aktüel katalog ürünleri ve fiyatları!
Giriş Tarihi: 11.03.2024 22:52 Güncelleme Tarihi: 11.03.2024 22:52

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 🛒12-15 Mart 2024 Salı ve Cuma fırsatları ile BİM aktüel katalog ürünleri ve fiyatları!

BİM aktüel ürünler kataloğu yayında! 12-15 Mart Salı ve Cuma fırsatları tam 9 sayfa olarak alışveriş severlerin beğenisine sunuldu. Yayımlanan kataloglara göre bu hafta; market ürünleri başta olmak üzere televizyon, blender seti, fritöz, tost makinesi, aspiratör, vakum makinesi, çeyiz paketi, şarjlı süpürge, tv ünitesi, düdüklü tencere seti, kahvaltı seti, yemek takımı, tekstil ürünleri, oyuncak çeşitleri raflarda yerini alıyor. Özellikle laptop, lazer epilasyon cihazı, katlanabilir elektrikli bisiklet, airfyer, köpüklü otomatik Türk kahve makinesi gibi birçok pahalı ürün uygun fiyattan satışa çıkıyor. İşte, 12-15 Mart 2024 Salı ve Cuma fırsatları ile BİM aktüel katalog ürünleri ve fiyat listesi!

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 🛒12-15 Mart 2024 Salı ve Cuma fırsatları ile BİM aktüel katalog ürünleri ve fiyatları!

BİM katalog Salı ve Cuma indirimleri paylaşıldı! 12-15 Mart 2024 Salı ve Cuma günleri onlarca ürün indirimli fiyatı ile alışveriş severlerin beğenisine sunulacak. Market ürünleri, televizyon, laptop, elektrikli süpürge, şarjlı süpürge, tv ünitesi, düdüklü tencere seti, kahvaltı seti, yemek takımı, katlanabilir elektrikli bisiklet, fritöz, çeyiz paketi, köpüklü otomatik Türk kahve makinesi, lazer epilasyon cihazı, tekstil ürünleri ve oyuncak çeşitleri raflarda yerini alıyor. İşte, BİM aktüel 12-15 Mart 2024 indirimleri sayfa sayfa…

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 🛒12-15 Mart 2024 Salı ve Cuma fırsatları ile BİM aktüel katalog ürünleri ve fiyatları!

BİM ÇALIŞMA SAATLERİ 2024

Türkiye'nin en uç noktasında dahi şubeleri bulunan BİM marketlerin çalışma saatleri standarttır. Haftanın 7 günü müşterilerine hizmet veren bu market, sabah 09:00'da açılır. Kapanış saati ise 21:00'dır.

BİM marketlerde öğle molası adı altında bir saat yoktur. Verilen hizmetin aksamaması adına tüm personel vardiya usulü çalıştırılır.

BİM marketlerin çalışma saati ile ilgili esaslar dini ve resmi bayramlarda değişmez. Firma tarafından yeni bir karar alınmadığı müddetçe marketler yılın 365 günü açık olur.

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BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 🛒12-15 Mart 2024 Salı ve Cuma fırsatları ile BİM aktüel katalog ürünleri ve fiyatları!
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BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 🛒12-15 Mart 2024 Salı ve Cuma fırsatları ile BİM aktüel katalog ürünleri ve fiyatları!
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 🛒12-15 Mart 2024 Salı ve Cuma fırsatları ile BİM aktüel katalog ürünleri ve fiyatları!
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