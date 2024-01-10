Giriş Tarihi: 10.01.2024 13:54
Güncelleme Tarihi: 10.01.2024
13:55
BİM AKTÜEL KATALOĞU 12 OCAK: Cuma indirimleri sayfa sayfa yayında! Bu haftanın BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
BİM aktüel ürünler kataloğu 12 Ocak 2024 yayınlandı. Dev market zincirinin bu Cuma satışa çıkaracağı indirimli ürünleri belli oldu. Yayınlanan kataloğa göre; televizyon, soundbar, çelik kettle, saç kurutma makinesi, çok amaçlı dolap, katlanabilir masa, mutfak gereçleri, tekstil ürünleri ve oyuncak çeşitleri raflarda yerini alıyor. Öte yandan cam set üstü ocak, Türk kahvesi makinesi, ısıtıcı haftanın yıldız ürünleri arasında yer alıyor. Peki, BİM katalog aktüel indirimleri tam liste ile BİM'de bu hafta neler var? İşte, 12 Ocak BİM aktüel kataloğu...