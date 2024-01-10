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Haberler Fotohaber BİM AKTÜEL KATALOĞU 12 OCAK: Cuma indirimleri sayfa sayfa yayında! Bu haftanın BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
Giriş Tarihi: 10.01.2024 13:54 Güncelleme Tarihi: 10.01.2024 13:55

BİM AKTÜEL KATALOĞU 12 OCAK: Cuma indirimleri sayfa sayfa yayında! Bu haftanın BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

BİM aktüel ürünler kataloğu 12 Ocak 2024 yayınlandı. Dev market zincirinin bu Cuma satışa çıkaracağı indirimli ürünleri belli oldu. Yayınlanan kataloğa göre; televizyon, soundbar, çelik kettle, saç kurutma makinesi, çok amaçlı dolap, katlanabilir masa, mutfak gereçleri, tekstil ürünleri ve oyuncak çeşitleri raflarda yerini alıyor. Öte yandan cam set üstü ocak, Türk kahvesi makinesi, ısıtıcı haftanın yıldız ürünleri arasında yer alıyor. Peki, BİM katalog aktüel indirimleri tam liste ile BİM'de bu hafta neler var? İşte, 12 Ocak BİM aktüel kataloğu...

BİM AKTÜEL KATALOĞU 12 OCAK: Cuma indirimleri sayfa sayfa yayında! Bu haftanın BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

BİM aktüel ürünler kataloğu 12 Ocak 2024 Cuma günü için yayına verildi. Her Salı ve Cuma günleri yeni ve indirimli ürünlerini raflara dizen dev market zincirinde bu haftanın fırsatları belli oldu. BİM'de bu Cuma televizyon, soundbar, cam set üstü ocak, ısıtıcı, çelik kettle, saç kurutma makinesi, çok amaçlı dolap gibi birçok ürün alıcısıyla buluşuyor. 4 fincan kahve kapasiteli köpüklü otomatik Türk kahvesi makinesi ise bu haftanın yıldızları arasında yerini aldı. Alışveriş severler şimdiden listelerini hazırlıyor. Peki, Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var, hangi ürünler indirimde? İşte, 12 Ocak 2023 BİM katalog aktüel indirimleri...

BİM AKTÜEL KATALOĞU 12 OCAK: Cuma indirimleri sayfa sayfa yayında! Bu haftanın BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
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BİM AKTÜEL KATALOĞU 12 OCAK: Cuma indirimleri sayfa sayfa yayında! Bu haftanın BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
BİM AKTÜEL KATALOĞU 12 OCAK: Cuma indirimleri sayfa sayfa yayında! Bu haftanın BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
BİM AKTÜEL KATALOĞU 12 OCAK: Cuma indirimleri sayfa sayfa yayında! Bu haftanın BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
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