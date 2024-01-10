BİM AKTÜEL KATALOĞU 12 OCAK: Cuma indirimleri sayfa sayfa yayında! Bu haftanın BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

BİM aktüel ürünler kataloğu 12 Ocak 2024 Cuma günü için yayına verildi. Her Salı ve Cuma günleri yeni ve indirimli ürünlerini raflara dizen dev market zincirinde bu haftanın fırsatları belli oldu. BİM'de bu Cuma televizyon, soundbar, cam set üstü ocak, ısıtıcı, çelik kettle, saç kurutma makinesi, çok amaçlı dolap gibi birçok ürün alıcısıyla buluşuyor. 4 fincan kahve kapasiteli köpüklü otomatik Türk kahvesi makinesi ise bu haftanın yıldızları arasında yerini aldı. Alışveriş severler şimdiden listelerini hazırlıyor. Peki, Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var, hangi ürünler indirimde? İşte, 12 Ocak 2023 BİM katalog aktüel indirimleri...