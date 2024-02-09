Giriş Tarihi: 09.02.2024 23:23
Güncelleme Tarihi: 09.02.2024
23:23
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ 🛒 13-16 Şubat 2024 Salı ve Cuma fırsatları ile BİM aktüel ürünleri ve fiyat listesi yayında!
BİM aktüel ürünler kataloğu yayında! 13-16 Şubat Salı ve Cuma fırsatları tam 7 sayfa olarak alışveriş severlerin beğenisine sunuldu. Yayınlanan kataloglara göre önümüzdeki hafta; televizyon modelleri, toz torbasız süpürge, ışıklı alevli hava nemlendirici, davlumbaz, set üstü ocak, derin dondurucu, temizlik malzemeleri ve kişisel bakım ürünleri raflarda yerini alıyor. Özellikle telefon, ankastre set, katlanabilir elektrikli bisiklet, airfyer, otomatik Türk kahve makinesi gibi birçok pahalı ürün uygun fiyattan satışa çıkıyor. İşte, 13-16 Şubat 2024 Salı ve Cuma fırsatları ile BİM aktüel katalog ürünleri ve fiyat listesi!