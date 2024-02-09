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Haberler Fotohaber BİM AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ 🛒 13-16 Şubat 2024 Salı ve Cuma fırsatları ile BİM aktüel ürünleri ve fiyat listesi yayında!
Giriş Tarihi: 09.02.2024 23:23 Güncelleme Tarihi: 09.02.2024 23:23

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ 🛒 13-16 Şubat 2024 Salı ve Cuma fırsatları ile BİM aktüel ürünleri ve fiyat listesi yayında!

BİM aktüel ürünler kataloğu yayında! 13-16 Şubat Salı ve Cuma fırsatları tam 7 sayfa olarak alışveriş severlerin beğenisine sunuldu. Yayınlanan kataloglara göre önümüzdeki hafta; televizyon modelleri, toz torbasız süpürge, ışıklı alevli hava nemlendirici, davlumbaz, set üstü ocak, derin dondurucu, temizlik malzemeleri ve kişisel bakım ürünleri raflarda yerini alıyor. Özellikle telefon, ankastre set, katlanabilir elektrikli bisiklet, airfyer, otomatik Türk kahve makinesi gibi birçok pahalı ürün uygun fiyattan satışa çıkıyor. İşte, 13-16 Şubat 2024 Salı ve Cuma fırsatları ile BİM aktüel katalog ürünleri ve fiyat listesi!

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ 🛒 13-16 Şubat 2024 Salı ve Cuma fırsatları ile BİM aktüel ürünleri ve fiyat listesi yayında!

BİM katalog Salı ve Cuma indirimleri paylaşıldı! 13-16 Şubat 2024 Salı ve Cuma günleri onlarca ürün indirimli fiyatı ile alışveriş severlerin beğenisine sunulacak. Televizyon, toz torbasız süpürge, hava nemlendirici, davlumbaz, set üstü ocak, derin dondurucu, telefon, ankastre set, katlanabilir elektrikli bisiklet, airfyer, otomatik Türk kahve makinesi, temizlik malzemeleri, kişisel bakım ürünleri ve oyuncak çeşitleri raflarda yerini alıyor. İşte, BİM aktüel 13-16 Şubat 2024 indirimleri sayfa sayfa…

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ 🛒 13-16 Şubat 2024 Salı ve Cuma fırsatları ile BİM aktüel ürünleri ve fiyat listesi yayında!

BİM ÇALIŞMA SAATLERİ 2024

Türkiye'nin en uç noktasında dahi şubeleri bulunan BİM marketlerin çalışma saatleri standarttır. Haftanın 7 günü müşterilerine hizmet veren bu market, sabah 09:00'da açılır. Kapanış saati ise 21:00'dır.

BİM marketlerde öğle molası adı altında bir saat yoktur. Verilen hizmetin aksamaması adına tüm personel vardiya usulü çalıştırılır.

BİM marketlerin çalışma saati ile ilgili esaslar dini ve resmi bayramlarda değişmez. Firma tarafından yeni bir karar alınmadığı müddetçe marketler yılın 365 günü açık olur.

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BİM AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ 🛒 13-16 Şubat 2024 Salı ve Cuma fırsatları ile BİM aktüel ürünleri ve fiyat listesi yayında!
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BİM AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ 🛒 13-16 Şubat 2024 Salı ve Cuma fırsatları ile BİM aktüel ürünleri ve fiyat listesi yayında!
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ 🛒 13-16 Şubat 2024 Salı ve Cuma fırsatları ile BİM aktüel ürünleri ve fiyat listesi yayında!
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