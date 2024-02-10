Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber BİM KATALOG 13-16 ŞUBAT AKTÜEL İNDİRİMLERİ: Set üstü ocak, airfyer, Türk kahve makinesi bu hafta satışta! İşte BİM aktüel ürünler kataloğu
Giriş Tarihi: 10.02.2024 22:08 Güncelleme Tarihi: 10.02.2024 22:08

BİM KATALOG 13-16 ŞUBAT AKTÜEL İNDİRİMLERİ: Set üstü ocak, airfyer, Türk kahve makinesi bu hafta satışta! İşte BİM aktüel ürünler kataloğu

BİM aktüel ürünler kataloğu 13-16 Şubat 2024 yayınlandı. Dev market zincirinin bu Salı ve Cuma satışa çıkaracağı indirimli ürünleri belli oldu. Yayınlanan kataloğa göre; televizyon, toz torbasız süpürge, davlumbaz, derin dondurucu, davlumbaz, katlanabilir elektrikli bisiklet, temizlik malzemeleri ve kişisel bakım ürünleri raflarda yerini alıyor. Öte yandan set üstü ocak, Türk kahve makinesi, airfyer haftanın yıldız ürünleri arasında yer alıyor. Peki, BİM katalog aktüel indirimleri tam liste ile BİM'de bu hafta neler var? İşte, 13-16 Şubat BİM aktüel kataloğu...

BİM KATALOG 13-16 ŞUBAT AKTÜEL İNDİRİMLERİ: Set üstü ocak, airfyer, Türk kahve makinesi bu hafta satışta! İşte BİM aktüel ürünler kataloğu

BİM aktüel ürünler kataloğu 13-16 Şubat 2024 tarihleri için yayına verildi. Her Salı ve Cuma günleri yeni ve indirimli ürünlerini raflara dizen dev market zincirinde bu haftanın fırsatları belli oldu. BİM'de bu Salı ve Cuma televizyon, toz torbasız süpürge, set üstü ocak, airfryer, davlumbaz, derin dondurucu gibi birçok ürün alıcısıyla buluşuyor. 4 fincan kahve kapasiteli otomatik Türk kahve makinesi ise bu haftanın yıldızları arasında yerini aldı. Alışveriş severler şimdiden listelerini hazırlıyor. Peki, Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var, hangi ürünler indirimde? İşte, 13-16 Şubat 2024 BİM katalog aktüel indirimleri...

BİM KATALOG 13-16 ŞUBAT AKTÜEL İNDİRİMLERİ: Set üstü ocak, airfyer, Türk kahve makinesi bu hafta satışta! İşte BİM aktüel ürünler kataloğu
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
BİM KATALOG 13-16 ŞUBAT AKTÜEL İNDİRİMLERİ: Set üstü ocak, airfyer, Türk kahve makinesi bu hafta satışta! İşte BİM aktüel ürünler kataloğu
BİM KATALOG 13-16 ŞUBAT AKTÜEL İNDİRİMLERİ: Set üstü ocak, airfyer, Türk kahve makinesi bu hafta satışta! İşte BİM aktüel ürünler kataloğu
BİM KATALOG 13-16 ŞUBAT AKTÜEL İNDİRİMLERİ: Set üstü ocak, airfyer, Türk kahve makinesi bu hafta satışta! İşte BİM aktüel ürünler kataloğu
SON DAKİKA