Giriş Tarihi: 10.02.2024 22:08
Güncelleme Tarihi: 10.02.2024
22:08
BİM KATALOG 13-16 ŞUBAT AKTÜEL İNDİRİMLERİ: Set üstü ocak, airfyer, Türk kahve makinesi bu hafta satışta! İşte BİM aktüel ürünler kataloğu
BİM aktüel ürünler kataloğu 13-16 Şubat 2024 yayınlandı. Dev market zincirinin bu Salı ve Cuma satışa çıkaracağı indirimli ürünleri belli oldu. Yayınlanan kataloğa göre; televizyon, toz torbasız süpürge, davlumbaz, derin dondurucu, davlumbaz, katlanabilir elektrikli bisiklet, temizlik malzemeleri ve kişisel bakım ürünleri raflarda yerini alıyor. Öte yandan set üstü ocak, Türk kahve makinesi, airfyer haftanın yıldız ürünleri arasında yer alıyor. Peki, BİM katalog aktüel indirimleri tam liste ile BİM'de bu hafta neler var? İşte, 13-16 Şubat BİM aktüel kataloğu...