BİM KATALOG 13-16 ŞUBAT AKTÜEL İNDİRİMLERİ: Set üstü ocak, airfyer, Türk kahve makinesi bu hafta satışta! İşte BİM aktüel ürünler kataloğu

BİM aktüel ürünler kataloğu 13-16 Şubat 2024 tarihleri için yayına verildi. Her Salı ve Cuma günleri yeni ve indirimli ürünlerini raflara dizen dev market zincirinde bu haftanın fırsatları belli oldu. BİM'de bu Salı ve Cuma televizyon, toz torbasız süpürge, set üstü ocak, airfryer, davlumbaz, derin dondurucu gibi birçok ürün alıcısıyla buluşuyor. 4 fincan kahve kapasiteli otomatik Türk kahve makinesi ise bu haftanın yıldızları arasında yerini aldı. Alışveriş severler şimdiden listelerini hazırlıyor. Peki, Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var, hangi ürünler indirimde? İşte, 13-16 Şubat 2024 BİM katalog aktüel indirimleri...