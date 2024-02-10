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Haberler Fotohaber BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU! 13-16 Şubat Salı ve Cuma indirimleri ile indirimli BİM aktüel haftanın yıldızları
Giriş Tarihi: 10.02.2024 11:58 Güncelleme Tarihi: 10.02.2024 11:58

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU! 13-16 Şubat Salı ve Cuma indirimleri ile indirimli BİM aktüel haftanın yıldızları

Bim aktüel ürünler 13-16 Şubat kataloğu yayınlandı. Her hafta salı ve cuma günleri müşterileri ile buluşan aktüel ürünler katalogunda bu hafta yıldızlar var. Yayınlanan katalogda haftanın aktüel ürünleri arasında air fryer, türk kahvesi makinesi, katlanabilir bisiklet, derin dondurucu, set üstü ocak, çeyiz ürünleri gibi birçok indirimli seçenek var. İşte 13-16 Şubat 2024 Salı ve Cuma fırsatları ile BİM aktüel ürünleri ve fiyat listeleri!

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU! 13-16 Şubat Salı ve Cuma indirimleri ile indirimli BİM aktüel haftanın yıldızları

BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. 13-16 Şubat Salı ve Cuma indirimleriyle binlerce pahalı ürün mağazalarda indirimli fiyatlardan satışa sunulacak. Mutfak aletlerinin yanı sıra kış giyimine uygun birçok seneçnekte raflarda yerini alacak. İşte BİM aktüel ürünleri sayfa sayfa

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU! 13-16 Şubat Salı ve Cuma indirimleri ile indirimli BİM aktüel haftanın yıldızları
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BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU! 13-16 Şubat Salı ve Cuma indirimleri ile indirimli BİM aktüel haftanın yıldızları
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU! 13-16 Şubat Salı ve Cuma indirimleri ile indirimli BİM aktüel haftanın yıldızları
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU! 13-16 Şubat Salı ve Cuma indirimleri ile indirimli BİM aktüel haftanın yıldızları
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