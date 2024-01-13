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Haberler Fotohaber BİM aktüel ürünler kataloğu 16-19 Ocak yayınlandı! Çeyiz indirimleri listede! Bu hafta BİM'de neler var?
Giriş Tarihi: 13.01.2024 12:55 Güncelleme Tarihi: 13.01.2024 12:58

BİM aktüel ürünler kataloğu 16-19 Ocak yayınlandı! Çeyiz indirimleri listede! Bu hafta BİM'de neler var?

BİM aktüel ürünler kataloğu 16-19 Ocak yayınlandı. Salı ve cuma günleri indirimli ürünler sırasıyla raflarda yerini alacak. 8 sayfa yayınlanan listede mikrodalga fırın, elektrikli süpürge, notebook, yazıcı haftanın imza ürünleri olarak göz dolduruyor. Bu hafta da teknolojiden ev eşyalarına, tekstilden oyuncaklara kadar birçok kategoriye özel indirimler mevcut. 6 kişilik çatal kaşık bıçak takımı, düdüklü tencere, çelik saklama kabı çeşitleri, granit tencere seti çeyiz düzenler için bu haftanın yıldızları arasında yer alıyor. İşte, 16-19 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğu…

BİM aktüel ürünler kataloğu 16-19 Ocak yayınlandı! Çeyiz indirimleri listede! Bu hafta BİM’de neler var?

Salı ve cuma günü market raflarına dizilecek BİM aktüel ürünler kataloğu 16-19 Ocak yayınlandı. Avantajlı fiyatlar ile çeşit çeşit ürünler sunan zincir marketin indirimlerini kaçırmak istemeyen alışveriş severler için bu hafta da teknolojiden ev eşyalarına, tekstilden oyuncaklara kadar birçok farklı kategoride onlarca ürün sepetlere atılmak için hazır. Katlanabilir çamaşır seti, maşrapa, ABS valiz çeşitleri, bebek nevresim seti, bebek battaniyesi, bebek yorganı bu haftanın favorileri arasında yerini şimdiden aldı. İşte, 16-19 Ocak 2024 BİM katalog aktüel indirimleri...

BİM aktüel ürünler kataloğu 16-19 Ocak yayınlandı! Çeyiz indirimleri listede! Bu hafta BİM’de neler var?
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BİM aktüel ürünler kataloğu 16-19 Ocak yayınlandı! Çeyiz indirimleri listede! Bu hafta BİM’de neler var?
BİM aktüel ürünler kataloğu 16-19 Ocak yayınlandı! Çeyiz indirimleri listede! Bu hafta BİM’de neler var?
BİM aktüel ürünler kataloğu 16-19 Ocak yayınlandı! Çeyiz indirimleri listede! Bu hafta BİM’de neler var?
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