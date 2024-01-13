Giriş Tarihi: 13.01.2024 12:55
Güncelleme Tarihi: 13.01.2024
12:58
BİM aktüel ürünler kataloğu 16-19 Ocak yayınlandı! Çeyiz indirimleri listede! Bu hafta BİM'de neler var?
BİM aktüel ürünler kataloğu 16-19 Ocak yayınlandı. Salı ve cuma günleri indirimli ürünler sırasıyla raflarda yerini alacak. 8 sayfa yayınlanan listede mikrodalga fırın, elektrikli süpürge, notebook, yazıcı haftanın imza ürünleri olarak göz dolduruyor. Bu hafta da teknolojiden ev eşyalarına, tekstilden oyuncaklara kadar birçok kategoriye özel indirimler mevcut. 6 kişilik çatal kaşık bıçak takımı, düdüklü tencere, çelik saklama kabı çeşitleri, granit tencere seti çeyiz düzenler için bu haftanın yıldızları arasında yer alıyor. İşte, 16-19 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğu…