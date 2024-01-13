BİM aktüel ürünler kataloğu 16-19 Ocak yayınlandı! Çeyiz indirimleri listede! Bu hafta BİM’de neler var?

Salı ve cuma günü market raflarına dizilecek BİM aktüel ürünler kataloğu 16-19 Ocak yayınlandı. Avantajlı fiyatlar ile çeşit çeşit ürünler sunan zincir marketin indirimlerini kaçırmak istemeyen alışveriş severler için bu hafta da teknolojiden ev eşyalarına, tekstilden oyuncaklara kadar birçok farklı kategoride onlarca ürün sepetlere atılmak için hazır. Katlanabilir çamaşır seti, maşrapa, ABS valiz çeşitleri, bebek nevresim seti, bebek battaniyesi, bebek yorganı bu haftanın favorileri arasında yerini şimdiden aldı. İşte, 16-19 Ocak 2024 BİM katalog aktüel indirimleri...