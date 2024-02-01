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Haberler Fotohaber BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 🛒 || 2 Şubat 2024 Cuma fırsatları ile BİM aktüel katalog ürünleri ve fiyat listesi yayında!
Giriş Tarihi: 01.02.2024 15:12 Güncelleme Tarihi: 01.02.2024 15:15

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 🛒 || 2 Şubat 2024 Cuma fırsatları ile BİM aktüel katalog ürünleri ve fiyat listesi yayında!

BİM aktüel ürünler kataloğu yayında! 2 Şubat Cuma fırsatları tam 6 sayfa olarak alışveriş severlerin beğenisine sunuldu. Yayınlanan kataloğa göre bu hafta; robot blender set, çay makinesi, akıllı robot süpürge, mini fırın, vakum makinesi, elektrikli tekli ocak, ısıtıcı, halı, battaniye, mutfak araç gereçleri ve oyuncak çeşitleri raflarda yerini alıyor. Özellikle televizyon, dik süpürge, cam ankastre set, FastFryer, sütlü Türk kahvesi makinesi gibi birçok pahalı ürün uygun fiyattan satışa çıkıyor. İşte, 2 Şubat 2024 Cuma fırsatları ile BİM aktüel katalog ürünleri ve fiyat listesi!

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 🛒 || 2 Şubat 2024 Cuma fırsatları ile BİM aktüel katalog ürünleri ve fiyat listesi yayında!

BİM katalog Cuma indirimleri paylaşıldı! 2 Şubat 2024 Cuma günü onlarca ürün indirimli fiyatı ile alışveriş severlerle buluşuyor. Televizyon, robot blender set, çay makinesi, mini fırın, vakum makinesi, dik süpürge, cam ankastre set, FastFryer, sütlü Türk kahvesi makinesi, ısıtıcı, mutfak gereçleri ve oyuncak çeşitleri raflarda yerini alıyor. İşte, BİM aktüel 2 Şubat 2024 indirimleri sayfa sayfa…

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 🛒 || 2 Şubat 2024 Cuma fırsatları ile BİM aktüel katalog ürünleri ve fiyat listesi yayında!
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BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 🛒 || 2 Şubat 2024 Cuma fırsatları ile BİM aktüel katalog ürünleri ve fiyat listesi yayında!
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 🛒 || 2 Şubat 2024 Cuma fırsatları ile BİM aktüel katalog ürünleri ve fiyat listesi yayında!
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 🛒 || 2 Şubat 2024 Cuma fırsatları ile BİM aktüel katalog ürünleri ve fiyat listesi yayında!
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