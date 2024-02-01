Giriş Tarihi: 01.02.2024 15:12
Güncelleme Tarihi: 01.02.2024
15:15
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 🛒 || 2 Şubat 2024 Cuma fırsatları ile BİM aktüel katalog ürünleri ve fiyat listesi yayında!
BİM aktüel ürünler kataloğu yayında! 2 Şubat Cuma fırsatları tam 6 sayfa olarak alışveriş severlerin beğenisine sunuldu. Yayınlanan kataloğa göre bu hafta; robot blender set, çay makinesi, akıllı robot süpürge, mini fırın, vakum makinesi, elektrikli tekli ocak, ısıtıcı, halı, battaniye, mutfak araç gereçleri ve oyuncak çeşitleri raflarda yerini alıyor. Özellikle televizyon, dik süpürge, cam ankastre set, FastFryer, sütlü Türk kahvesi makinesi gibi birçok pahalı ürün uygun fiyattan satışa çıkıyor. İşte, 2 Şubat 2024 Cuma fırsatları ile BİM aktüel katalog ürünleri ve fiyat listesi!