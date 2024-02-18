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Haberler Fotohaber BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINDA 🛒 20-23 Şubat 2024 Salı ve Cuma fırsatları ile BİM aktüel katalog ürünleri ve fiyat listesi!
Giriş Tarihi: 18.02.2024 13:26 Güncelleme Tarihi: 18.02.2024 13:26

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINDA 🛒 20-23 Şubat 2024 Salı ve Cuma fırsatları ile BİM aktüel katalog ürünleri ve fiyat listesi!

BİM aktüel ürünler kataloğu yayında! 20-23 Şubat Salı ve Cuma fırsatları tam 10 sayfa olarak alışveriş severlerin beğenisine sunuldu. Yayınlanan kataloğa göre bu hafta; buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, tekstil ürünleri, temizlik malzemeleri, cep telefonu, su arıtma cihazı, süpürge, stantlı blender, buharlı kırışık giderici, baharat öğütücü, dijital çelik kettle, mutfak araç gereçleri, oyuncak çeşitleri raflarda yerini alıyor. Özellikle laptop, notebook, televizyon, süpürge, FastFryer, gölgelikli salıncak gibi birçok pahalı ürün uygun fiyattan satışa çıkıyor. İşte, 20-23 Şubat 2024 Salı ve Cuma fırsatları ile BİM aktüel katalog ürünleri ve fiyat listesi!

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINDA 🛒 20-23 Şubat 2024 Salı ve Cuma fırsatları ile BİM aktüel katalog ürünleri ve fiyat listesi!

BİM katalog Salı ve Cuma indirimleri paylaşıldı! 20-23 Şubat 2024 Salı ve Cuma günü onlarca ürün indirimli fiyatı ile alışveriş severlerle buluşuyor. Laptop, notebook, televizyon, stantlı blender, dijital çelik kettle, uzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, süpürge, gölgelikli salıncak, FastFryer, su arıtma cihazı, baharat öğütücü, mutfak araç gereçleri ve oyuncak çeşitleri raflarda yerini alıyor. İşte, BİM aktüel 20-23 Şubat 2024 indirimleri sayfa sayfa…

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINDA 🛒 20-23 Şubat 2024 Salı ve Cuma fırsatları ile BİM aktüel katalog ürünleri ve fiyat listesi!
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BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINDA 🛒 20-23 Şubat 2024 Salı ve Cuma fırsatları ile BİM aktüel katalog ürünleri ve fiyat listesi!
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINDA 🛒 20-23 Şubat 2024 Salı ve Cuma fırsatları ile BİM aktüel katalog ürünleri ve fiyat listesi!
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINDA 🛒 20-23 Şubat 2024 Salı ve Cuma fırsatları ile BİM aktüel katalog ürünleri ve fiyat listesi!
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