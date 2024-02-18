Giriş Tarihi: 18.02.2024 13:26
Güncelleme Tarihi: 18.02.2024
13:26
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINDA 🛒 20-23 Şubat 2024 Salı ve Cuma fırsatları ile BİM aktüel katalog ürünleri ve fiyat listesi!
BİM aktüel ürünler kataloğu yayında! 20-23 Şubat Salı ve Cuma fırsatları tam 10 sayfa olarak alışveriş severlerin beğenisine sunuldu. Yayınlanan kataloğa göre bu hafta; buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, tekstil ürünleri, temizlik malzemeleri, cep telefonu, su arıtma cihazı, süpürge, stantlı blender, buharlı kırışık giderici, baharat öğütücü, dijital çelik kettle, mutfak araç gereçleri, oyuncak çeşitleri raflarda yerini alıyor. Özellikle laptop, notebook, televizyon, süpürge, FastFryer, gölgelikli salıncak gibi birçok pahalı ürün uygun fiyattan satışa çıkıyor. İşte, 20-23 Şubat 2024 Salı ve Cuma fırsatları ile BİM aktüel katalog ürünleri ve fiyat listesi!