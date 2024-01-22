BİM aktüel ürünler kataloğu 23-26 Ocak 2024 | BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta yok yok: hurç, bebek bezi, telefon...

Yeni BİM aktüel indirimli ürünler kataloğu yayımlandı. Marketin aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için her salı ve cuma indirimler yakından takip ediliyor. Peki, bu hafta BİM indirimli ürünleri neler? İşte 23-26 Ocak 2024 BİM aktüel katalog ürünleri fiyat listesi...