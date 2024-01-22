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Haberler Fotohaber BİM aktüel ürünler kataloğu 23-26 Ocak 2024 | BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta yok yok: hurç, bebek bezi, telefon...
Giriş Tarihi: 22.01.2024 09:09 Güncelleme Tarihi: 22.01.2024 09:09

BİM aktüel ürünler kataloğu 23-26 Ocak 2024 | BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta yok yok: hurç, bebek bezi, telefon...

Türkiye'nin en büyük zincir marketlerinden olan BİM 23-26 Ocak aktüel katalogları ile Salı ve Cuma günü market raflarına dizilecek indirimli ürünler bilgisini müşterilerinin erişimine sundu. Kişisel bakım ürünlerinden (diş fırçası, yüz temizleme pedi, cilt temizleyici, dudak yağı) temizlik ürünlerine kadar pek çok çeşit ürün bu haftanın yıldızları olarak göze çarpıyor. İşte, 23-26 Ocak 2024 Salı ve Cuma BİM kataloğu indirimli ürünleri fiyat listesi...

BİM aktüel ürünler kataloğu 23-26 Ocak 2024 | BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta yok yok: hurç, bebek bezi, telefon...

Yeni BİM aktüel indirimli ürünler kataloğu yayımlandı. Marketin aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için her salı ve cuma indirimler yakından takip ediliyor. Peki, bu hafta BİM indirimli ürünleri neler? İşte 23-26 Ocak 2024 BİM aktüel katalog ürünleri fiyat listesi...

BİM aktüel ürünler kataloğu 23-26 Ocak 2024 | BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta yok yok: hurç, bebek bezi, telefon...
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BİM aktüel ürünler kataloğu 23-26 Ocak 2024 | BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta yok yok: hurç, bebek bezi, telefon...
BİM aktüel ürünler kataloğu 23-26 Ocak 2024 | BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta yok yok: hurç, bebek bezi, telefon...
BİM aktüel ürünler kataloğu 23-26 Ocak 2024 | BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta yok yok: hurç, bebek bezi, telefon...
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