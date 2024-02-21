BİM KATALOG 23-27 ŞUBATAKTÜEL İNDİRİMLERİ: Gaming laptop, stantlı blender, fastfryer bu hafta satışta! İşte BİM aktüel ürünler kataloğu

BİM aktüel ürünler kataloğu 23-27 Şubat 2024 tarihleri için yayına verildi. Her hafta yeni ve indirimli ürünlerini raflara dizen dev market zincirinde bu Cuma ve önümüzdeki Salı günü için fırsatlar belli oldu. Yayınlanan kataloğa göre; BİM'de televizyon, cep telefonu, kulaklık, akıllı bileklik, su arıtma cihazı, buzdolabı, süpürge, mikrodalga, kettle, gölgeli salıncak, ısıtıcı, valiz çeşitleri, tekstil ürünleri, mutfak gereçleri ve oyuncak çeşitleri gibi birçok ürün alıcısıyla buluşuyor. 6 otomatik pişirme menüsü olan 7,5 litrelik fastfryer ise bu haftanın yıldızları arasında yerini aldı. Alışveriş severler şimdiden listelerini hazırlıyor. Peki, Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var, hangi ürünler indirimde? İşte, 23-27 Şubat 2024 BİM katalog aktüel indirimleri...