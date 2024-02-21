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Haberler Fotohaber BİM KATALOG 23-27 ŞUBATAKTÜEL İNDİRİMLERİ: Gaming laptop, stantlı blender, fastfryer bu hafta satışta! İşte BİM aktüel ürünler kataloğu
Giriş Tarihi: 21.02.2024 14:08 Güncelleme Tarihi: 21.02.2024 14:08

BİM KATALOG 23-27 ŞUBATAKTÜEL İNDİRİMLERİ: Gaming laptop, stantlı blender, fastfryer bu hafta satışta! İşte BİM aktüel ürünler kataloğu

BİM aktüel ürünler kataloğu 23-27 Şubat 2024 yayınlandı. Dev market zincirinin bu Cuma ve önümüzdeki Salı günü satışa çıkaracağı indirimli ürünleri belli oldu. Yayınlanan kataloğa göre; notebook, smart TV, cep telefonu, dijital su arıtma cihazı, tezgah altı buzdolabı, süpürge, dijital mikrodalga, buharlı kırışık giderici, dijital çelik kettle, baharat öğütücü, gölgeli salıncak, çift yönlü ısıtıcı, valiz çeşitleri, tekstil ürünleri, mutfak araç gereçleri ve oyuncak çeşitleri raflarda yerini alıyor. Öte yandan haftanın yıldız ürünleri arasında gaming laptop, stantlı blender, fastfryer dikkat çekiyor. Peki, BİM katalog aktüel indirimleri tam liste ile BİM'de bu hafta neler var? İşte, 23-27 Şubat BİM aktüel kataloğu...

BİM KATALOG 23-27 ŞUBATAKTÜEL İNDİRİMLERİ: Gaming laptop, stantlı blender, fastfryer bu hafta satışta! İşte BİM aktüel ürünler kataloğu

BİM aktüel ürünler kataloğu 23-27 Şubat 2024 tarihleri için yayına verildi. Her hafta yeni ve indirimli ürünlerini raflara dizen dev market zincirinde bu Cuma ve önümüzdeki Salı günü için fırsatlar belli oldu. Yayınlanan kataloğa göre; BİM'de televizyon, cep telefonu, kulaklık, akıllı bileklik, su arıtma cihazı, buzdolabı, süpürge, mikrodalga, kettle, gölgeli salıncak, ısıtıcı, valiz çeşitleri, tekstil ürünleri, mutfak gereçleri ve oyuncak çeşitleri gibi birçok ürün alıcısıyla buluşuyor. 6 otomatik pişirme menüsü olan 7,5 litrelik fastfryer ise bu haftanın yıldızları arasında yerini aldı. Alışveriş severler şimdiden listelerini hazırlıyor. Peki, Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var, hangi ürünler indirimde? İşte, 23-27 Şubat 2024 BİM katalog aktüel indirimleri...

BİM KATALOG 23-27 ŞUBATAKTÜEL İNDİRİMLERİ: Gaming laptop, stantlı blender, fastfryer bu hafta satışta! İşte BİM aktüel ürünler kataloğu
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BİM KATALOG 23-27 ŞUBATAKTÜEL İNDİRİMLERİ: Gaming laptop, stantlı blender, fastfryer bu hafta satışta! İşte BİM aktüel ürünler kataloğu
BİM KATALOG 23-27 ŞUBATAKTÜEL İNDİRİMLERİ: Gaming laptop, stantlı blender, fastfryer bu hafta satışta! İşte BİM aktüel ürünler kataloğu
BİM KATALOG 23-27 ŞUBATAKTÜEL İNDİRİMLERİ: Gaming laptop, stantlı blender, fastfryer bu hafta satışta! İşte BİM aktüel ürünler kataloğu
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