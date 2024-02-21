Giriş Tarihi: 21.02.2024 14:08
Güncelleme Tarihi: 21.02.2024
14:08
BİM KATALOG 23-27 ŞUBATAKTÜEL İNDİRİMLERİ: Gaming laptop, stantlı blender, fastfryer bu hafta satışta! İşte BİM aktüel ürünler kataloğu
BİM aktüel ürünler kataloğu 23-27 Şubat 2024 yayınlandı. Dev market zincirinin bu Cuma ve önümüzdeki Salı günü satışa çıkaracağı indirimli ürünleri belli oldu. Yayınlanan kataloğa göre; notebook, smart TV, cep telefonu, dijital su arıtma cihazı, tezgah altı buzdolabı, süpürge, dijital mikrodalga, buharlı kırışık giderici, dijital çelik kettle, baharat öğütücü, gölgeli salıncak, çift yönlü ısıtıcı, valiz çeşitleri, tekstil ürünleri, mutfak araç gereçleri ve oyuncak çeşitleri raflarda yerini alıyor. Öte yandan haftanın yıldız ürünleri arasında gaming laptop, stantlı blender, fastfryer dikkat çekiyor. Peki, BİM katalog aktüel indirimleri tam liste ile BİM'de bu hafta neler var? İşte, 23-27 Şubat BİM aktüel kataloğu...