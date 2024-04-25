Giriş Tarihi: 25.04.2024 09:50
Güncelleme Tarihi: 25.04.2024
09:50
BİM KATALOG 26 NİSAN AKTÜEL İNDİRİMLERİ: Ankastre set, robot süpürge, fritöz bu Cuma satışta! İşte BİM aktüel ürünler kataloğu
BİM aktüel ürünler kataloğu 26 Nisan 2024 yayınlandı. Dev market zincirinin bu Cuma satışa çıkaracağı indirimli ürünleri belli oldu. Yayınlanan kataloğa göre; televizyon, ses ve görüntü aktarım cihazı, elektrikli süpürge, çelik termos, saç düzleştirici, tam otomatik espresso kahve makinesi, akıllı iyonik hava temizleyici, mutfak gereçleri, tekstil ürünleri ve oyuncak çeşitleri raflarda yerini alıyor. Öte yandan cam ankastre set, akıllı robot süpürge, yağsız fritöz haftanın yıldız ürünleri arasında yer alıyor. Peki, BİM katalog aktüel indirimleri tam liste ile BİM'de bu hafta neler var? İşte, 26 Nisan BİM aktüel kataloğu...