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Haberler Fotohaber BİM KATALOG 26 NİSAN AKTÜEL İNDİRİMLERİ: Ankastre set, robot süpürge, fritöz bu Cuma satışta! İşte BİM aktüel ürünler kataloğu
Giriş Tarihi: 25.04.2024 09:50 Güncelleme Tarihi: 25.04.2024 09:50

BİM KATALOG 26 NİSAN AKTÜEL İNDİRİMLERİ: Ankastre set, robot süpürge, fritöz bu Cuma satışta! İşte BİM aktüel ürünler kataloğu

BİM aktüel ürünler kataloğu 26 Nisan 2024 yayınlandı. Dev market zincirinin bu Cuma satışa çıkaracağı indirimli ürünleri belli oldu. Yayınlanan kataloğa göre; televizyon, ses ve görüntü aktarım cihazı, elektrikli süpürge, çelik termos, saç düzleştirici, tam otomatik espresso kahve makinesi, akıllı iyonik hava temizleyici, mutfak gereçleri, tekstil ürünleri ve oyuncak çeşitleri raflarda yerini alıyor. Öte yandan cam ankastre set, akıllı robot süpürge, yağsız fritöz haftanın yıldız ürünleri arasında yer alıyor. Peki, BİM katalog aktüel indirimleri tam liste ile BİM'de bu hafta neler var? İşte, 26 Nisan BİM aktüel kataloğu...

BİM KATALOG 26 NİSAN AKTÜEL İNDİRİMLERİ: Ankastre set, robot süpürge, fritöz bu Cuma satışta! İşte BİM aktüel ürünler kataloğu

BİM aktüel ürünler kataloğu 26 Nisan 2024 Cuma günü için yayına verildi. Her Salı ve Cuma günleri yeni ve indirimli ürünlerini raflara dizen dev market zincirinde bu haftanın fırsatları belli oldu. BİM'de bu Cuma televizyon, cam ankastre set, akıllı robot süpürge, elektrikli süpürge, çelik termos, saç düzleştirici, mutfak gereçleri gibi birçok ürün alıcısıyla buluşuyor. 5.5 Litrelik dijital yağsız fritöz ise bu haftanın yıldızları arasında yerini aldı. Alışveriş severler şimdiden listelerini hazırlıyor. Peki, Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var, hangi ürünler indirimde? İşte, 26 Nisan 2024 BİM katalog aktüel indirimleri...

BİM KATALOG 26 NİSAN AKTÜEL İNDİRİMLERİ: Ankastre set, robot süpürge, fritöz bu Cuma satışta! İşte BİM aktüel ürünler kataloğu
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BİM KATALOG 26 NİSAN AKTÜEL İNDİRİMLERİ: Ankastre set, robot süpürge, fritöz bu Cuma satışta! İşte BİM aktüel ürünler kataloğu
BİM KATALOG 26 NİSAN AKTÜEL İNDİRİMLERİ: Ankastre set, robot süpürge, fritöz bu Cuma satışta! İşte BİM aktüel ürünler kataloğu
BİM KATALOG 26 NİSAN AKTÜEL İNDİRİMLERİ: Ankastre set, robot süpürge, fritöz bu Cuma satışta! İşte BİM aktüel ürünler kataloğu
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