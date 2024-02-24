Giriş Tarihi: 24.02.2024 14:42
Güncelleme Tarihi: 24.02.2024
14:42
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU: 27 Şubat-1 Mart 2024 Salı ve Cuma günü BİM aktüel katalog ürünleri ve fiyat listesi
BİM aktüel ürünler kataloğu yayında. 27 Şubat Salı ve 1 Mart Cuma fırsatları belirlendi. Bu hafta; televizyon, çay makinesi, tost makinesi, ropot süpürge tekstil ürünleri, oyuncak çeşitleri raflarda yerini alıyor. Ev hanımlarının alışveriş listesind eyer alan eok tava, çelik tencere, yuvarlak tepsi, sıvı sabunluk, erzak kabı çeşitleri, silikon buzluk, gıda saklama poşeti ile ihtiyaçlara tik atılıyor. İşte, 27 Şubat ve 1 Mart 2024 Salı ve Cuma fırsatları ile BİM aktüel katalog ürünleri ve fiyat listesi.