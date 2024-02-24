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Haberler Fotohaber BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU: 27 Şubat-1 Mart 2024 Salı ve Cuma günü BİM aktüel katalog ürünleri ve fiyat listesi
Giriş Tarihi: 24.02.2024 14:42 Güncelleme Tarihi: 24.02.2024 14:42

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU: 27 Şubat-1 Mart 2024 Salı ve Cuma günü BİM aktüel katalog ürünleri ve fiyat listesi

BİM aktüel ürünler kataloğu yayında. 27 Şubat Salı ve 1 Mart Cuma fırsatları belirlendi. Bu hafta; televizyon, çay makinesi, tost makinesi, ropot süpürge tekstil ürünleri, oyuncak çeşitleri raflarda yerini alıyor. Ev hanımlarının alışveriş listesind eyer alan eok tava, çelik tencere, yuvarlak tepsi, sıvı sabunluk, erzak kabı çeşitleri, silikon buzluk, gıda saklama poşeti ile ihtiyaçlara tik atılıyor. İşte, 27 Şubat ve 1 Mart 2024 Salı ve Cuma fırsatları ile BİM aktüel katalog ürünleri ve fiyat listesi.

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU: 27 Şubat-1 Mart 2024 Salı ve Cuma günü BİM aktüel katalog ürünleri ve fiyat listesi

BİM aktüel kataloğu yayınlandı. Birbirinden cazip indirimleri kaçırmak istemeyen alışveriş severler için 27 Şubat Salı ve 1 Mart Cuma fırsatları listelendi. Davet masalarına renk ve ışıltı katacak sunumluklar cazip fiyatları ile dikkat çekiyor. Pasta servis seti, bardak çeşitleri, gold peçetelik, nihale, kaşıklık ve havluluk raflarda yerini alıyor. İşte, BİM aktüel 17 Şubat ve 1 Mart 2024 indirimleri sayfa sayfa…

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU: 27 Şubat-1 Mart 2024 Salı ve Cuma günü BİM aktüel katalog ürünleri ve fiyat listesi
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BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU: 27 Şubat-1 Mart 2024 Salı ve Cuma günü BİM aktüel katalog ürünleri ve fiyat listesi
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU: 27 Şubat-1 Mart 2024 Salı ve Cuma günü BİM aktüel katalog ürünleri ve fiyat listesi
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU: 27 Şubat-1 Mart 2024 Salı ve Cuma günü BİM aktüel katalog ürünleri ve fiyat listesi
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