BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU: 27 Şubat-1 Mart 2024 Salı ve Cuma günü BİM aktüel katalog ürünleri ve fiyat listesi

BİM aktüel kataloğu yayınlandı. Birbirinden cazip indirimleri kaçırmak istemeyen alışveriş severler için 27 Şubat Salı ve 1 Mart Cuma fırsatları listelendi. Davet masalarına renk ve ışıltı katacak sunumluklar cazip fiyatları ile dikkat çekiyor. Pasta servis seti, bardak çeşitleri, gold peçetelik, nihale, kaşıklık ve havluluk raflarda yerini alıyor. İşte, BİM aktüel 17 Şubat ve 1 Mart 2024 indirimleri sayfa sayfa…