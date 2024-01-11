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Haberler Fotohaber BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINDA 🛒|| 12 Ocak 2024 Cuma fırsatları ile BİM aktüel katalog ürünleri ve fiyat listesi!
Giriş Tarihi: 11.01.2024 09:16 Güncelleme Tarihi: 11.01.2024 09:16

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINDA 🛒|| 12 Ocak 2024 Cuma fırsatları ile BİM aktüel katalog ürünleri ve fiyat listesi!

BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. 12 Ocak Cuma fırsatları tam 5 sayfa! Yayınlanan kataloğa göre; bu hafta çok amaçlı dolap, katlanabilir masa, ısıtıcı, çelik kettle, saç kurutma makinesi, mutfak gereçleri, tekstil ürünleri ve oyuncak çeşitleri raflarda yerini alıyor. Özellikle akıllı televizyonlar, soundbar, cam set üstü ocak, Türk kahvesi makinesi gibi birçok pahalı ürün uygun fiyattan satışa çıkıyor. İşte, 12 Ocak 2024 Cuma fırsatları ile BİM aktüel katalog ürünleri ve fiyat listesi!

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINDA 🛒|| 12 Ocak 2024 Cuma fırsatları ile BİM aktüel katalog ürünleri ve fiyat listesi!

BİM katalog Cuma indirimleri yayında! 12 Ocak 2024 Cuma günü pek çok ürün indirimli fiyattan alıcısıyla buluşuyor. Televizyon, soundbar, cam set üstü ocak, Türk kahvesi makinesi, ısıtıcı, çelik kettle, saç kurutma makinesi, çok amaçlı dolap, katlanabilir masa, mutfak gereçleri, tekstil ürünleri ve oyuncak çeşitleri satışa çıkıyor. İşte, BİM aktüel 12 Ocak 2024 indirimleri sayfa sayfa…

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINDA 🛒|| 12 Ocak 2024 Cuma fırsatları ile BİM aktüel katalog ürünleri ve fiyat listesi!

BİM SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

Pazartesi- Salı- Çarşamba- Perşembe-Cuma – Cumartesi ve Pazar günleri marketler 09.00 ila 21.00 arasında hizmet verirken, genellikle sabah saat 09:00'da açılır ve akşam saat 21:00'e kadar hizmet verir.

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BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINDA 🛒|| 12 Ocak 2024 Cuma fırsatları ile BİM aktüel katalog ürünleri ve fiyat listesi!
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BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINDA 🛒|| 12 Ocak 2024 Cuma fırsatları ile BİM aktüel katalog ürünleri ve fiyat listesi!
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINDA 🛒|| 12 Ocak 2024 Cuma fırsatları ile BİM aktüel katalog ürünleri ve fiyat listesi!
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