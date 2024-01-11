Giriş Tarihi: 11.01.2024 09:16
Güncelleme Tarihi: 11.01.2024
09:16
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINDA 🛒|| 12 Ocak 2024 Cuma fırsatları ile BİM aktüel katalog ürünleri ve fiyat listesi!
BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. 12 Ocak Cuma fırsatları tam 5 sayfa! Yayınlanan kataloğa göre; bu hafta çok amaçlı dolap, katlanabilir masa, ısıtıcı, çelik kettle, saç kurutma makinesi, mutfak gereçleri, tekstil ürünleri ve oyuncak çeşitleri raflarda yerini alıyor. Özellikle akıllı televizyonlar, soundbar, cam set üstü ocak, Türk kahvesi makinesi gibi birçok pahalı ürün uygun fiyattan satışa çıkıyor. İşte, 12 Ocak 2024 Cuma fırsatları ile BİM aktüel katalog ürünleri ve fiyat listesi!