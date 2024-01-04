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Haberler Fotohaber BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINDA 🛒|| 5 Ocak 2024 Cuma fırsatları ile BİM aktüel katalog ürünleri ve fiyat listesi!
Giriş Tarihi: 04.01.2024 00:20 Güncelleme Tarihi: 04.01.2024 00:20

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINDA 🛒|| 5 Ocak 2024 Cuma fırsatları ile BİM aktüel katalog ürünleri ve fiyat listesi!

BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. 5 Ocak Cuma fırsatları tam 6 sayfa! Yayınlanan kataloğa göre; bu hafta fastfryer, akıllı düdük tencere, buhar kazanlı ütü, elektrikli süpürge, katlanır yatak, ankastre set, mutfak gereçleri, tekstil ürünleri ve oyuncak çeşitleri raflarda yerini alıyor. Özellikle Android ve Smart TV'ler, notebook, cep telefonu gibi birçok pahalı ürün uygun fiyattan satışa çıkıyor. İşte, 5 Ocak 2024 Cuma fırsatları ile BİM aktüel katalog ürünleri ve fiyat listesi!

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINDA 🛒|| 5 Ocak 2024 Cuma fırsatları ile BİM aktüel katalog ürünleri ve fiyat listesi!

BİM katalog Cuma indirimleri yayında! 5 Ocak 2024 Cuma günü onlarca ürün indirimli fiyattan alıcısıyla buluşuyor. Televizyon, notebook, cep telefonu, fastfryer, ankastre set, akıllı düdük tencere, buhar kazanlı ütü, elektrikli süpürge, katlanır yatak, tekstil ürünleri ve oyuncak çeşitleri satışa çıkıyor. İşte, BİM aktüel 5 Ocak 2024 indirimleri sayfa sayfa…

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINDA 🛒|| 5 Ocak 2024 Cuma fırsatları ile BİM aktüel katalog ürünleri ve fiyat listesi!

BİM SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

BİM market, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 09.00 ile 21.00 arasında hizmet vermektedir.

Dev market zinciri, genellikle sabah saat 09:00'da açılmakta ve akşam saat 21:00'de kapanmaktadır.

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BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINDA 🛒|| 5 Ocak 2024 Cuma fırsatları ile BİM aktüel katalog ürünleri ve fiyat listesi!
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BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINDA 🛒|| 5 Ocak 2024 Cuma fırsatları ile BİM aktüel katalog ürünleri ve fiyat listesi!
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINDA 🛒|| 5 Ocak 2024 Cuma fırsatları ile BİM aktüel katalog ürünleri ve fiyat listesi!
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