Giriş Tarihi: 04.01.2024 00:20
Güncelleme Tarihi: 04.01.2024
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BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINDA 🛒|| 5 Ocak 2024 Cuma fırsatları ile BİM aktüel katalog ürünleri ve fiyat listesi!
BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. 5 Ocak Cuma fırsatları tam 6 sayfa! Yayınlanan kataloğa göre; bu hafta fastfryer, akıllı düdük tencere, buhar kazanlı ütü, elektrikli süpürge, katlanır yatak, ankastre set, mutfak gereçleri, tekstil ürünleri ve oyuncak çeşitleri raflarda yerini alıyor. Özellikle Android ve Smart TV'ler, notebook, cep telefonu gibi birçok pahalı ürün uygun fiyattan satışa çıkıyor. İşte, 5 Ocak 2024 Cuma fırsatları ile BİM aktüel katalog ürünleri ve fiyat listesi!