Giriş Tarihi: 09.01.2024 15:22
Güncelleme Tarihi: 09.01.2024
15:22
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER RAFLARDA 🛒 9-12 Ocak 2024 Salı-Cuma fırsatları ile BİM aktüel ürünleri ve fiyat listesi yayında!
BİM Aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Türkiye'nin en büyük zincir marketlerinden olan BİM yine müşterileri için avantajlı ürünlerle Salı ve Cuma günü indirim yapmaya devam ediyor. Evlenecekler, çeyiz hazırlığında olanlar, alışveriş sevenler için yayımlanan katalogda, ürünler raflarda yerini almak için hazır. Buzdolabından, kahve makinasına, set üstü ocaktan, su ısıtıcısına birçok avantajlı ürün BİM marketlerinde yerini aldı. İşte 9-12 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğu