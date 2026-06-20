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BİM AKTÜEL ÜRÜNLER SATIŞA ÇIKTI! 💥 Bu hafta BİM'de neler var? İşte, yeni haftaya özel ürünler!
Giriş Tarihi: 20.06.2026 12:02
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER SATIŞA ÇIKTI! 💥 Bu hafta BİM'de neler var? İşte, yeni haftaya özel ürünler!
BİM aktüel ürünler 19, 23 ve 24 Haziran 2026 tarihlerinde satışa çıkacak. Her hafta yüzlerce ürünü indirimli fiyatlarla raflara taşıyan market zincirinin yeni kataloglarında teknoloji ürünlerinden mutfak gereçlerine, kişisel bakım ürünlerinden temel gıda ürünlerine kadar birçok seçenek bulunuyor. Bu hafta satışa sunulacak ürünler ve kampanyalı fiyatlar vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. İşte, BİM'in güncel aktüel kataloğu...