BİM AKTÜEL ÜRÜNLER SATIŞA ÇIKTI! 💥 Bu hafta BİM’de neler var? İşte, yeni haftaya özel ürünler!

Haziran ayının üçüncü haftasında BİM mağazalarında satışa çıkacak aktüel ürünler belli olmaya başladı. 19 Haziran Cuma ile 23 ve 24 Haziran tarihlerinde geçerli olacak kataloglarda elektronik ev aletleri, kamp ve yaz sezonu ürünleri, tekstil ürünleri ile çeşitli market ihtiyaçlarına yönelik indirimler dikkat çekiyor. Sınırlı stokla satışa sunulan ürünlerin fiyatları ve özellikleri alışveriş planı yapan tüketiciler tarafından araştırılıyor. BİM'in yeni haftaya özel hazırladığı kampanyalar yoğun ilgi görüyor.