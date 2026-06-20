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Giriş Tarihi: 20.06.2026 12:02

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER SATIŞA ÇIKTI! 💥 Bu hafta BİM'de neler var? İşte, yeni haftaya özel ürünler!

BİM aktüel ürünler 19, 23 ve 24 Haziran 2026 tarihlerinde satışa çıkacak. Her hafta yüzlerce ürünü indirimli fiyatlarla raflara taşıyan market zincirinin yeni kataloglarında teknoloji ürünlerinden mutfak gereçlerine, kişisel bakım ürünlerinden temel gıda ürünlerine kadar birçok seçenek bulunuyor. Bu hafta satışa sunulacak ürünler ve kampanyalı fiyatlar vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. İşte, BİM'in güncel aktüel kataloğu...

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BİM AKTÜEL ÜRÜNLER SATIŞA ÇIKTI! 💥 Bu hafta BİM’de neler var? İşte, yeni haftaya özel ürünler!

Haziran ayının üçüncü haftasında BİM mağazalarında satışa çıkacak aktüel ürünler belli olmaya başladı. 19 Haziran Cuma ile 23 ve 24 Haziran tarihlerinde geçerli olacak kataloglarda elektronik ev aletleri, kamp ve yaz sezonu ürünleri, tekstil ürünleri ile çeşitli market ihtiyaçlarına yönelik indirimler dikkat çekiyor. Sınırlı stokla satışa sunulan ürünlerin fiyatları ve özellikleri alışveriş planı yapan tüketiciler tarafından araştırılıyor. BİM'in yeni haftaya özel hazırladığı kampanyalar yoğun ilgi görüyor.

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER SATIŞA ÇIKTI! 💥 Bu hafta BİM’de neler var? İşte, yeni haftaya özel ürünler!

BİM AKTÜEL 19 HAZİRAN KATALOĞU

  • Erkek Pantolon: 719 TL
  • Erkek Triko Ayakkabı: 599 TL
  • Katlanabilir Sehpa: 599 TL
  • Büyük Bedene Uyumlu Erkek Şort Takımı: 579 TL
  • Erkek Şort Takımı: 519 TL

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BİM AKTÜEL ÜRÜNLER SATIŞA ÇIKTI! 💥 Bu hafta BİM’de neler var? İşte, yeni haftaya özel ürünler!
  • Tekerlekli Metal Scooter: 3.299 TL
  • Katlanabilir Sehpa: 599 TL

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER SATIŞA ÇIKTI! 💥 Bu hafta BİM’de neler var? İşte, yeni haftaya özel ürünler!
  • 55 inç Frameless 4K Ultra HD Google TV: 15.900 TL
  • Cep telefonu (4 GB / 128 GB): 9.990 TL
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER SATIŞA ÇIKTI! 💥 Bu hafta BİM’de neler var? İşte, yeni haftaya özel ürünler!
  • Oyuncak çeşitleri
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER SATIŞA ÇIKTI! 💥 Bu hafta BİM’de neler var? İşte, yeni haftaya özel ürünler!

BİM AKTÜEL 23 HAZİRAN KATALOĞU

  • Dana kıyma: 645 TL
  • Süt: 37,50 TL
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER SATIŞA ÇIKTI! 💥 Bu hafta BİM’de neler var? İşte, yeni haftaya özel ürünler!

BİM AKTÜEL 23 HAZİRAN KATALOĞU

  • Çikolata: 99 TL
  • Yumuşak Şeker: 129 TL
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER SATIŞA ÇIKTI! 💥 Bu hafta BİM’de neler var? İşte, yeni haftaya özel ürünler!

BİM AKTÜEL 23 HAZİRAN KATALOĞU

  • Tuvalet kağıdı: 279 TL
  • Kağıt havlu: 189 TL
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER SATIŞA ÇIKTI! 💥 Bu hafta BİM’de neler var? İşte, yeni haftaya özel ürünler!

BİM AKTÜEL 24 HAZİRAN KATALOĞU

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER SATIŞA ÇIKTI! 💥 Bu hafta BİM’de neler var? İşte, yeni haftaya özel ürünler!

BİM AKTÜEL 24 HAZİRAN KATALOĞU

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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