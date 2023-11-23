Giriş Tarihi: 23.11.2023 11:55 Güncelleme Tarihi: 23.11.2023 11:55

BİM YARIN SATIŞTA! 24 KASIM Bim aktüel ürünler kataloğuyla Dikey Şarjlı Süpürge, Derin dondurucu, Cep Telefonu 📱 satışta!

Bim aktüel ürünler kataloğu ile yarın birbirinden farklı ürünler satışta! Her hafta Salı günü ve Cuma günü olmak üzere, haftanın iki günü aktüel ürünler Bim mağazalarında satışa çıkıyor. Bu Cuma "Heifer Şarjlı Kablosuz Dikey Süpürge (3.299,00 TL), Keysmart 4 çekmeceli Derin Dondurucu (5.999,00 TL), Polosmart Saç Sakal Düzeltme Makinası (199,00 TL), TV Sehpası (699,00 TL), Şarjlı Çocuk Masa Lamba Çeşitleri (199,00 TL)" ürünleri Bim mağazalarındaki raflarda satışa sunulacak. Peki, Bu Cuma Bim'de hangi ürünler var? İşte, 24 Kasım Bim aktüel ürünler kataloğuyla satışa çıkacak tüm ürünlerin listesi ve fiyatları…