Bir devir kapandı: Dünyanın en kalabalık ülkesi artık Çin değil! İşte yeni lider

Yıllardır genel kültür yarışmalarından coğrafya derslerine kadar tek bir mutlak doğru öğrendik: Dünyanın en kalabalık ülkesi Çin. Ancak Birleşmiş Milletler (BM) ve küresel nüfus izleme örgütlerinin yayımladığı son raporlar, ezberlerimizi kökten sarsacak tarihi bir dönüm noktasını gözler önüne serdi. Asya'nın iki devi arasındaki o amansız yarışta dengeler tamamen değişti ve liderlik koltuğu resmen el değiştirdi. İşte durdurulamaz artış hızıyla Çin'i geride bırakıp zirveye oturan o yeni ülke ve dünya nüfusunu sarsan güncel sıralama...