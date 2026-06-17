Bir devir kapandı: Dünyanın en kalabalık ülkesi artık Çin değil! İşte yeni lider

DÜNYANIN EN KALABALIK 10 ÜLKESİ: ZİRVE DEĞİŞTİ!

Yıllardır birinciliği kimseye kaptırmayan Çin'in tahtından inişi aslında tesadüf değil. Küresel demografi uzmanları, bu tarihi değişimin arkasında iki temel faktörün yattığını belirtiyor:

Bir tarafta doğum oranlarının hızla düşmesi ve nüfusun yaşlanma sürecine girmesi, diğer tarafta ise genç nüfus dinamizmini koruyan o ülkenin önlenemeyen bir hızla büyümesi... Bu iki farklı trendin kesişmesi, dünya tarihinin en büyük nüfus devrimini resmen tescillemiş oldu.

İşte dünyanın en kalabalık ülkeleri listesi…