Giriş Tarihi: 20.03.2024 19:09
Güncelleme Tarihi: 20.03.2024
19:09
Bir Sevdadır dizisi 8. bölüm canlı izle: TRT 1 Bir Sevdadır yeni bölüm canlı izle ekranı
TRT 1 ekranlarında yayın hayatına yeni başlayan dizi Bir Sevdadır 8. bölüm ile ekranlarda. Feyyaz Şerifoğlu ve Sude Zülal Güler'in başrollerinde yer aldığı dizi her hafta çarşamba günleri ekranlara geliyor. Dizinin yeni bölümünde Yeşil2in tüm gerçekleri itiraf ettiği çocuklarına yazdığı mektup Rukiye'nin eline geçer. Yeşil ne yapacak, Menevşe ve Tufan arasında neler yaşanacak? Tüm bunların cevabı için Bir Sevdadır 8. bölüm canlı izle ekranı