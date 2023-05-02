Birinci derece memur ne demek? Kimler birinci derece memur sınıfına giriyor? İşte, memurların derece ve kademleri!

MEMURLUK DERECELERİ NELERDİR?

Tüm devlet kurumları için farklı olacak şekilde kadro sınıfları, kadro dereceleri, bu kadrolarda çalışacak kişilerin sayısı, memurların unvanları ve tüm kadrolarda kaçar kişinin çalışması gerektiği, derece ve kadro belirlemeleri DPB ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenmektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda tanımlanan ve memurların kıdemlerini ortaya koyan puanlama sistemine kademe ve derece adı verilmektedir. Buna göre İki yıllık üniversiteden mezunlar, 10. derece ve 2. kademeden göreve başlarlar ve en çok 1. dereceye kadar yükselebilirler. Devlet memurlarına, yaptıkları hizmetler için lüzumlu bilgilere ve yetişme şartlarına uygun şekilde, sınıfları içinde en yüksek derecelere kadar ilerleme imkanını sağlamaktır.

Memur kadrolarına atananlar, aynı yerde en az bir yıl daha görev yapar. Bu kapsamda memur kadrolarına atananların, sözleşmeli personel pozisyonlarında geçirdikleri hizmet süreleri, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilir.

Memurluk dereceleri hesaplanırken dikkat edilmesi gereken kuralları şu şekilde sıralayabiliriz: