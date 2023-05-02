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Haberler Fotohaber Birinci derece memur ne demek? Kimler birinci derece memur sınıfına giriyor? İşte, memurların derece ve kademleri!
Giriş Tarihi: 02.05.2023 15:11 Güncelleme Tarihi: 02.05.2023 15:11

Birinci derece memur ne demek? Kimler birinci derece memur sınıfına giriyor? İşte, memurların derece ve kademleri!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den 3600 ek göstergeyle ilgili önemli bir açıklama gelmişti. Bakan Bilgin'in "3600 ek göstergeyi, birinci dereceye gelen tüm çalışanların müktesep hakkı olarak düzenlememiz gerekir. Bu konuda kanun teklifimiz hazır." açıklamasının ardından birinci derece memur ne demek, 1. Derece memurlar kimlerdir soruları araştırılmaya başlandı. Memurların dereceleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda düzenlenmiştir. Mevzuata göre sınıfların öğrenim durumlarına göre giriş ve yükselebilecek derece ve kademeleri memurların kategorilerini belirlemede yer alıyor. Peki, birinci derece memur ne demek, kimler 1. Derece memur sınıfına giriyor? İşte, memurların derece ve kademeleri!

Birinci derece memur ne demek? Kimler birinci derece memur sınıfına giriyor? İşte, memurların derece ve kademleri!

Birinci derece memur sınıfına kimlerin girdiği, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in 3600 ek göstergeyle ilgili açıklamasının ardından günün öne çıkan başlıkları arasında yerini aldı. Bakan Bilgin Memur-Sen Konfederasyonu 7. Olağan Genel Kurulunda, birinci derecedeki memurların tamamının 3600 ek göstergeden yararlanabileceğini duyurdu. Bakan Bilgin'in açıklamasının hemen ardından "Birinci derece memur ne demek? Kimler birinci derece memur sınıfına giriyor?" sorgulanmaya başladı. İşte memurların derece ve kademeleri hakkındaki ayrıntılı bilgiler.

Birinci derece memur ne demek? Kimler birinci derece memur sınıfına giriyor? İşte, memurların derece ve kademleri!

MEMURLUK DERECELERİ NELERDİR?
Tüm devlet kurumları için farklı olacak şekilde kadro sınıfları, kadro dereceleri, bu kadrolarda çalışacak kişilerin sayısı, memurların unvanları ve tüm kadrolarda kaçar kişinin çalışması gerektiği, derece ve kadro belirlemeleri DPB ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenmektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda tanımlanan ve memurların kıdemlerini ortaya koyan puanlama sistemine kademe ve derece adı verilmektedir. Buna göre İki yıllık üniversiteden mezunlar, 10. derece ve 2. kademeden göreve başlarlar ve en çok 1. dereceye kadar yükselebilirler. Devlet memurlarına, yaptıkları hizmetler için lüzumlu bilgilere ve yetişme şartlarına uygun şekilde, sınıfları içinde en yüksek derecelere kadar ilerleme imkanını sağlamaktır.

Memur kadrolarına atananlar, aynı yerde en az bir yıl daha görev yapar. Bu kapsamda memur kadrolarına atananların, sözleşmeli personel pozisyonlarında geçirdikleri hizmet süreleri, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilir.

Memurluk dereceleri hesaplanırken dikkat edilmesi gereken kuralları şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Hangi okullardan mezun olduğu,
  • İşe başlanan tarih ve derece
  • Mevcut kademe ve tarih
  • Memurun lise eğitimi sırasında hazırlık sınıfı okuyup okumadığı
  • Takla sicilinin olup olmadığı
  • 657 sayılı kanuna göre bir yıla kadar ücretsiz izin yapıp yapmadığı (askerlik hariç)
  • Şimdiki memurluğundan önce başka bir kurumda ve sınıfta memurluk deneyiminin olup olmaması
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Birinci derece memur ne demek? Kimler birinci derece memur sınıfına giriyor? İşte, memurların derece ve kademleri!

MEMURLUKTA KADEME NASIL İLERLER?
Öğrenim durumuna göre memurluğa başlayanların derece ve kademeleri, aynı zamanda yükselebilecekleri derece ve kademeleri şu şekilde sıralayabiliriz:

  • İlkokulu bitirenlerin giriş derecesi 15, giriş kademesi 1, yükselebilecek derecesi 7, yükselebilecek kademe son kademedir.
  • Ortaokulu bitirenlerin giriş derecesi 14, giriş kademesi 2, yükselebilecek derecesi 5, yükselebilecek kademe son kademedir.
  • Ortaokul dengi mesleki veya teknik öğrenimi bitirenlerin giriş derecesi 14, giriş kademesi 3, yükselebilecek derecesi 5, yükselebilecek kademe son kademedir.
  • Ortaokul üstü 1 yıl mesleki veya teknik öğrenimi bitirenlerin giriş derecesi 13, giriş kademesi 1, yükselebilecek derecesi 4, yükselebilecek kademe son kademedir.
  • Ortaokul üstü 2 yıl mesleki veya teknik öğrenimi bitirenlerin giriş derecesi 13, giriş kademesi 2, yükselebilecek derecesi 4, yükselebilecek kademe son kademedir.
  • Liseyi bitirenlerin giriş derecesi 13, giriş kademesi 3, yükselebilecek derecesi 3, yükselebilecek kademe son kademedir.
  • Lise dengi mesleki veya teknik öğrenimi bitirenlerin giriş derecesi 12, giriş kademesi 2, yükselebilecek derecesi 3, yükselebilecek kademe son kademedir.
  • Lise veya dengi okullar üstü 1 yıllık mesleki veya teknik öğrenimi bitirenlerin giriş derecesi 11, giriş kademesi 1, yükselebilecek derecesi 2, yükselebilecek kademe son kademedir.
  • Lise veya dengi okullar üstü 2 yıl veya Ortaokul üstü en az 5 yıllık mesleki veya teknik öğrenimi bitirenlerin giriş derecesi 10, giriş kademesi 1, yükselebilecek derecesi 2, yükselebilecek kademe son kademedir.
  • Lise veya dengi okullar üstü 3 yıl teknik veya mesleki öğrenimi bitirenlerin giriş derecesi 10, giriş kademesi 2, yükselebilecek derecesi 2, yükselebilecek kademe son kademedir.
  • 2 yıl süreli yükseköğrenimi bitirenlerin giriş derecesi 10, giriş kademesi 2, yükselebilecek derecesi 1, yükselebilecek kademe son kademedir.
  • 3 yıl süreli yükseköğrenimi bitirenlerin giriş derecesi 10, giriş kademesi 3, yükselebilecek derecesi 1, yükselebilecek kademe son kademedir.
  • 4 yıl süreli yükseköğrenimi bitirenlerin giriş derecesi 9, giriş kademesi 1, yükselebilecek derecesi 1, yükselebilecek kademe son kademedir.
  • 5 yıl süreli yükseköğrenimi bitirenlerin giriş derecesi 9, giriş kademesi 2, yükselebilecek derecesi 1, yükselebilecek kademe son kademedir.
  • 6 yıl süreli yükseköğrenimi bitirenlerin giriş derecesi 9, giriş kademesi 3, yükselebilecek derecesi 1, yükselebilecek kademe son kademedir.
Birinci derece memur ne demek? Kimler birinci derece memur sınıfına giriyor? İşte, memurların derece ve kademleri!

BİRİNCİ DERECE MEMUR NEDİR?
Bu kapsamda istihdam edilen sözleşmeli personelden aynı kurumda üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar bu sürenin bitiminden itibaren otuz gün içinde talepte bulunmaları hâlinde bulundukları yerde aynı unvanlı memur kadrolarına atanır. Bulundukları pozisyon unvanı ile aynı unvanlı memur kadrosu bulunmayanların atanacağı kadrolar Cumhurbaşkanınca belirlenir. Bu personel can güvenliği ve sağlık sebepleri hariç olmak üzere üç yıl süreyle başka bir yere atanamaz. Memur kadrolarına atananlar, aynı yerde en az bir yıl daha görev yapar. Bu kapsamda memur kadrolarına atananların, sözleşmeli personel pozisyonlarında geçirdikleri hizmet süreleri, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilir.

Birinci derece memur ne demek? Kimler birinci derece memur sınıfına giriyor? İşte, memurların derece ve kademleri!

Bunlar, atandıkları kadronun mali ve sosyal haklarına göreve başladığı tarihi takip eden aybaşından itibaren hak kazanır ve önceki pozisyonlarında aldıkları mali ve sosyal haklar hakkında herhangi bir mahsuplaşma yapılmaz. Bu kapsamda memur kadrolarına atananlara iş sonu tazminatı ödenmez. Bu personelin önceden iş sonu tazminatı ödenmiş süreleri hariç, iş sonu tazminatına esas olan toplam hizmet süreleri, 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu uyarınca ödenecek emekli ikramiyesine esas toplam hizmet süresinin hesabında dikkate alınır. Bu kapsamda sözleşmeli personelin atanacağı memur kadroları, başka bir işleme gerek kalmaksızın atama işleminin yapıldığı tarih itibarıyla ihdas edilerek ilgili kurumların kadro cetvellerinin ilgili bölümlerine eklenmiş sayılır. İhdas edilen kadrolar; unvanı, sınıfı, adedi, derecesi ve teşkilatı belirtilmek suretiyle atama tarihinden itibaren iki ay içinde Kamu Personel Bilgi Sisteminin bulunduğu kuruma bildirilir.

SINIFLARIN ÖĞRENİM DURUMLARINA GÖRESINIF VE YÜKSELEBİLECEK DERECE VE KADEMELERİ TABLOSU

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