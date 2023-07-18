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Haberler Fotohaber Biyoloji öğretmenliği taban puanları 2023: ÖSYM Üniversitelerin Biyoloji öğretmenliği başarı sıralaması, kontenjanları ve taban puanları listesi
Giriş Tarihi: 18.07.2023 18:59 Güncelleme Tarihi: 18.07.2023 19:01

Biyoloji öğretmenliği taban puanları 2023: ÖSYM Üniversitelerin Biyoloji öğretmenliği başarı sıralaması, kontenjanları ve taban puanları listesi

YKS tercih maratonunda öne çıkanlardan biri de Biyoloji öğretmenliği taban puanları oluyor. Biyoloji öğretmenliği mesleğini icra etmek isteyen binlerce aday okulların puanlarını, başarı sıralamaları ve kontenjanlarını merak ediyor. 2023 Biyoloji öğretmenliği bölümü okulların taban puanları, kontenjan listesi ve başarı sıralaması açıklandı mı, nasıl olacak? İşte detaylar.

Biyoloji öğretmenliği taban puanları 2023: ÖSYM Üniversitelerin Biyoloji öğretmenliği başarı sıralaması, kontenjanları ve taban puanları listesi

YKS sonuçları ile tercih yapacak adaylar, Biyoloji öğretmenliği taban puanları araştırmasına çıktı. Sayısal Puanla öğrenci alan bu bölüm ülkemizde birçok okulda yer alıyor. Belirli kontenjanlarda alım yapacak olan bu bölümle ilgili ise "2023 Biyoloji öğretmenliği bölümü okulların taban puanları, kontenjan listesi ve başarı sıralaması açıklandı mı, nasıl olacak?" soruları yanıt arıyor. İşte Biyoloji öğretmenliği taban puanları ve detaylar.

Biyoloji öğretmenliği taban puanları 2023: ÖSYM Üniversitelerin Biyoloji öğretmenliği başarı sıralaması, kontenjanları ve taban puanları listesi
Üniversite Bölüm Adı Puan
Türü		 Kont.
2021
2020
2019
2018		 Yer.
2021
2020
2019
2018		 Başarı
Sırası
2021
2020
2019
2018		 Taban
Puanı
2021
2020
2019
2018
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet) Biyoloji Öğretmenliği SAY 20+1
20+1
20+1
20+1		 21
21
21
21		 200.133
200.000
225.100
218.000		 282,17145
324,74736
284,60335
272,28113
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Biyoloji Öğretmenliği SAY 20+1
20+1
20+1
20+1		 21
21
21
21		 226.155
219.000
226.017
212.000		 271,45959
315,43751
284,25890
274,39371
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet) Biyoloji Öğretmenliği SAY 20+1
20+1
20+1
20+1		 21
21
21
21		 226.835
223.000
242.485
240.000		 271,19619
313,25528
278,27813
264,34878
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) Biyoloji Öğretmenliği SAY 20+1
20+1
20+1
20+1		 21
21
21
21		 252.250
243.000
263.020
241.000		 262,11844
304,34470
271,36052
264,18775
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Biyoloji öğretmenliği taban puanları 2023: ÖSYM Üniversitelerin Biyoloji öğretmenliği başarı sıralaması, kontenjanları ve taban puanları listesi
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Biyoloji Öğretmenliği SAY 20+1
20+1
20+1
20+1		 16
15
15
13		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet) Biyoloji Öğretmenliği SAY 20+1
20+1
20+1
20+1		 8
8
12
6		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet) Biyoloji Öğretmenliği SAY 20+1
20+1
20+1
20+1		 15
15
12
10		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı
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