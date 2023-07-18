Biyoloji öğretmenliği taban puanları 2023: ÖSYM Üniversitelerin Biyoloji öğretmenliği başarı sıralaması, kontenjanları ve taban puanları listesi

YKS tercih maratonunda öne çıkanlardan biri de Biyoloji öğretmenliği taban puanları oluyor. Biyoloji öğretmenliği mesleğini icra etmek isteyen binlerce aday okulların puanlarını, başarı sıralamaları ve kontenjanlarını merak ediyor. 2023 Biyoloji öğretmenliği bölümü okulların taban puanları, kontenjan listesi ve başarı sıralaması açıklandı mı, nasıl olacak? İşte detaylar.
|Üniversite
|Bölüm Adı
|Puan
Türü
|Kont.
2021
2020
2019
2018
|Yer.
2021
2020
2019
2018
|Başarı
Sırası
2021
2020
2019
2018
|Taban
Puanı
2021
2020
2019
2018
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
|Biyoloji Öğretmenliği
|SAY
|20+1
20+1
20+1
20+1
|21
21
21
21
|200.133
200.000
225.100
218.000
|282,17145
324,74736
284,60335
272,28113
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Biyoloji Öğretmenliği
|SAY
|20+1
20+1
20+1
20+1
|21
21
21
21
|226.155
219.000
226.017
212.000
|271,45959
315,43751
284,25890
274,39371
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
|Biyoloji Öğretmenliği
|SAY
|20+1
20+1
20+1
20+1
|21
21
21
21
|226.835
223.000
242.485
240.000
|271,19619
313,25528
278,27813
264,34878
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
|Biyoloji Öğretmenliği
|SAY
|20+1
20+1
20+1
20+1
|21
21
21
21
|252.250
243.000
263.020
241.000
|262,11844
304,34470
271,36052
264,18775
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Biyoloji Öğretmenliği
|SAY
|20+1
20+1
20+1
20+1
|16
15
15
13
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
|Biyoloji Öğretmenliği
|SAY
|20+1
20+1
20+1
20+1
|8
8
12
6
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
|Biyoloji Öğretmenliği
|SAY
|20+1
20+1
20+1
20+1
|15
15
12
10
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı