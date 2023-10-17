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Haberler Fotohaber Black Friday indirimleri ne zaman başlıyor, ne kadar sürecek? 2023 Black Friday (Efsane Cuma) hangi mağazalarda indirim olacak?
Giriş Tarihi: 17.10.2023 15:50 Güncelleme Tarihi: 17.10.2023 15:50

Black Friday indirimleri ne zaman başlıyor, ne kadar sürecek? 2023 Black Friday (Efsane Cuma) hangi mağazalarda indirim olacak?

Kasım ayının yaklaşması ile birlikte Black Friday indirim günleri gündemin en çok araştırılan konuları arasında. Bilindiği üzere, Şahane Cuma ya da Efsane Cuma olarak da bilinen bugünde birçok mağaza ve marka, ürünlerini indirimli fiyatlar ile satışa çıkarıyor. Alışveriş yapmak için özellikle bu tarihleri tercih eden vatandaşlar bu yıl Efsane Cuma tarihini araştırıyor. Peki, Black Friday ne zaman, hangi tarihte? Black Friday indirimleri ne zaman başlıyor? İşte, 2023 Efsane Cuma (Şahane Cuma) tarihi ve konu ile ilgili tüm merak edilenler…

Black Friday Efsane Cuma indirimleri ne zaman başlıyor? Black Friday Muhteşem Cuma indirimleri hangi mağazalarda var?

Black Friday tarihi 2023 indirimli, fırsat alışverişi yapmak isteyen kişiler tarafından heyecanla bekleniyor. Şahane Cuma ya da Efsane Cuma olarak da bilinen bugünde elektronik, teknoloji, tekstil gibi pek çok farklı kategorideki mağazalar müşterilerini memnun edecek büyük indirimler yapıyor. Kasım ayının yaklaşmasıyla birlikte Efsane Cuma tarihi gündemde en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. Peki, 2023 Black Friday ne zaman? Black Friday indirimleri ne zaman başlıyor? İşte, tüm merak edilenler…

Black Friday Efsane Cuma indirimleri ne zaman başlıyor? Black Friday Muhteşem Cuma indirimleri hangi mağazalarda var?

2023 BLACK FRİDAY NE ZAMAN?

Black Friday olarak bilinen indirim günleri her sene Şükran Günü'nden sonra gelen ilk Cuma gününe denk geliyor.

Buna göre; Bu yıl Black Friday indirimleri, 24 Kasım Cuma gününe denk geliyor. Bu tarihin yer aldığı hafta ve sonrasında indirim kampanyaları olacak.

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Black Friday Efsane Cuma indirimleri ne zaman başlıyor? Black Friday Muhteşem Cuma indirimleri hangi mağazalarda var?

BLACK FRİDAY İNDİRİMLERİ KAÇ GÜN SÜRÜYOR?

Black friday indirimleri genellikle 24 saat sürmektedir. Ancak yaşanan yoğunluklar ve artan talep nedeniyle birçok mağaza da kampanya süresi uzuyor ve indirimler 3-4 gün boyunca devam edebiliyor.

Black Friday Efsane Cuma indirimleri ne zaman başlıyor? Black Friday Muhteşem Cuma indirimleri hangi mağazalarda var?

ŞAHANE CUMA İNDİRİMLERİ NE ZAMAN SONA ERECEK?

Her firma, bu alışveriş çılgınlığı kapsamında farklı tarihlerde ve farklı şekillerde çeşitli kampanyalar uyguluyor. Bazı firmalar Muhteşem Cuma indirimlerini 24 Kasım tarihinden 1 hafta önce başlarken, bazı firmaların ise yalnızca 24 Kasım tarihinde kampanya uygulamasına gitmesi bekleniyor. Kasım ayı sonu itibari ile indirimler sona erecek.

Black Friday Efsane Cuma indirimleri ne zaman başlıyor? Black Friday Muhteşem Cuma indirimleri hangi mağazalarda var?

EFSANE CUMA İNDİRİMİ YAPAN MAĞAZALAR VE ÜRÜNLER

Efsane Cuma indirimleri hem internet üzerinden ürün satışı gerçekleştiren e-ticaret sitelerinde hem de AVM veya cadde mağazalarında geçerli olacak. Kampanyalardan faydalanarak satın alınabilecek fırsat grubu ise teknoloji ürünleri olarak tanımlanıyor. Markalar tarafından paylaşılan indirim oranlarına bakıldığında, Efsane Cuma indirimleri kapsamında teknoloji kategorisinde yapılacak alışverişleri çok daha uyguna getirmek mümkün. Bununla beraber giyim, ev ekonomisi, bahçe malzemeleri, kişisel kozmetik ürün gruplarında da indirim yapılıyor.

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