Black Friday indirimleri ne zaman başlıyor, ne kadar sürecek? 2023 Black Friday (Efsane Cuma) hangi mağazalarda indirim olacak?

Giriş Tarihi: 17.10.2023 15:50 Güncelleme Tarihi: 17.10.2023 15:50

Kasım ayının yaklaşması ile birlikte Black Friday indirim günleri gündemin en çok araştırılan konuları arasında. Bilindiği üzere, Şahane Cuma ya da Efsane Cuma olarak da bilinen bugünde birçok mağaza ve marka, ürünlerini indirimli fiyatlar ile satışa çıkarıyor. Alışveriş yapmak için özellikle bu tarihleri tercih eden vatandaşlar bu yıl Efsane Cuma tarihini araştırıyor. Peki, Black Friday ne zaman, hangi tarihte? Black Friday indirimleri ne zaman başlıyor? İşte, 2023 Efsane Cuma (Şahane Cuma) tarihi ve konu ile ilgili tüm merak edilenler…