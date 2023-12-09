Giriş Tarihi: 09.12.2023 23:06 Güncelleme Tarihi: 09.12.2023 23:06

Bolu’da Pazartesi günü okullar tatil olur mu? Meteoroloji uyarmıştı: Kar yağışı başladı! İşte 10-14 Aralık hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 36 kente sarı ve turuncu kodlu kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Haftalık hava durumu tahmin raporuna göre, düşen sıcaklıklarla birlikte güney ve batıda şiddetli yağmur, doğuda ise yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkileyecek. Öte yandan Bolu'da sabah başlayan kar yağışı akşam saatlerinde etkisini artırdı. Kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Bu noktada ise şehirde ikamet eden binlerce öğrenci ve velisi Bolu'da pazartesi günü okulların tatil olup olmayacağını araştırıyor. Peki, Bolu'da pazartesi günü okullar tatil olur mu? İşte 10-14 Aralık hava durumu…