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Haberler Fotohaber Bolu’da Pazartesi günü okullar tatil olur mu? Meteoroloji uyarmıştı: Kar yağışı başladı! İşte 10-14 Aralık hava durumu
Giriş Tarihi: 09.12.2023 23:06 Güncelleme Tarihi: 09.12.2023 23:06

Bolu’da Pazartesi günü okullar tatil olur mu? Meteoroloji uyarmıştı: Kar yağışı başladı! İşte 10-14 Aralık hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 36 kente sarı ve turuncu kodlu kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Haftalık hava durumu tahmin raporuna göre, düşen sıcaklıklarla birlikte güney ve batıda şiddetli yağmur, doğuda ise yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkileyecek. Öte yandan Bolu'da sabah başlayan kar yağışı akşam saatlerinde etkisini artırdı. Kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Bu noktada ise şehirde ikamet eden binlerce öğrenci ve velisi Bolu'da pazartesi günü okulların tatil olup olmayacağını araştırıyor. Peki, Bolu'da pazartesi günü okullar tatil olur mu? İşte 10-14 Aralık hava durumu…

Bolu’da Pazartesi günü okullar tatil olur mu? Meteoroloji uyarmıştı: Kar yağışı başladı! İşte 10-14 Aralık hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü kar yağışı uyarısı son dakika haberi olarak duyurulmuştu. Öte yandan kuvvetli yağışlar nedeniyle 26 kente sarı, 6 kente turuncu kodlu uyarı yapılmıştı. Sarı kodlu uyarı sonrası Bolu'da kar yağışı etkili olmaya başladı. Hal böyleyken "Bolu'da okullar tatil olacak mı?" sorusu gündemdeki yerini aldı. Bolu'da yaşayan öğrenci ve veliler yeni hafta öncesi araştırmalarını hızlandırdı. Peki, Bolu'da pazartesi günü okullar tatil olur mu? İşte 10-14 Aralık hava durumu…

Bolu’da Pazartesi günü okullar tatil olur mu? Meteoroloji uyarmıştı: Kar yağışı başladı! İşte 10-14 Aralık hava durumu

METEOROLOJİ PEŞ PEŞE UYARMIŞTI!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 9 Aralık Cumartesi günü beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle 26 kente sarı, 6 kente turuncu kodlu uyarıda bulundu.

Haftalık tahmin raporuna göre, düşen sıcaklıklarla birlikte güney ve batıda şiddetli yağmur, doğuda ise yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

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Bolu’da Pazartesi günü okullar tatil olur mu? Meteoroloji uyarmıştı: Kar yağışı başladı! İşte 10-14 Aralık hava durumu

İŞTE HARİTALI 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

RÜZGAR: Genellikle güneyli, kuzeybatı kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (40 - 60 km / saat) olarak esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun güneyi ve batısında kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Bolu’da Pazartesi günü okullar tatil olur mu? Meteoroloji uyarmıştı: Kar yağışı başladı! İşte 10-14 Aralık hava durumu

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40 - 60 km /saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Bolu’da Pazartesi günü okullar tatil olur mu? Meteoroloji uyarmıştı: Kar yağışı başladı! İşte 10-14 Aralık hava durumu

36 İL İÇİN SARI VE TURUNCU KODLU UYARI

Sarı kodlu uyarı yapılan iller:

Ankara, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Çankırı, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Isparta, Kastamonu, Kocaeli, Malatya, K.Maraş, Mardin, Muş, Siirt, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Zonguldak, Batman, Şanlıurfa, Şırnak, Bartın, Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye ve Düzce.

Turuncu kodlu uyarı yapılan iller:

Adana, Adıyaman, Antalya, Diyarbakır, Mersin ve Sakarya.

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