Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Bor Şeker halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, kaç lot verdi? Bor Şeker borsa işlem tarihi
Giriş Tarihi: 09.02.2024 06:00 Güncelleme Tarihi: 09.02.2024 06:00

Bor Şeker halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, kaç lot verdi? Bor Şeker borsa işlem tarihi

Bor Şeker halka arz sonuçları açıklandı son dakika duyurusu bekleniyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayı ile 7-8-9 Şubat 2024 tarihlerinde talep toplama işlemi gerçekleştiren Bor Şeker A.Ş. halka arz sonuçlarının açıklanmasının ardından Borsa'da işlem görecek. Bu kapsamda yatırımcılar "Bor Şeker halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?" sorularını gündeme taşıdı. 26,54 TL sabit fiyattan satışa sunulan paylar bireysel yatırımcılara eşit dağıtılacak. Peki; BORSK borsada ne zaman işlem görür, BIST işlem tarihi belli oldu mu?

Bor Şeker halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, kaç lot verdi? Bor Şeker borsa işlem tarihi

Bor Şeker halka arz sonuçları açıklandı duyurusu için heyecanlı bekleyiş başladı. SPK onayı alan şirket, 7-8-9 Şubat 2024 tarihlerinde halka arz oluyor. 26,54 TL hisse fiyatıyla harka arz olan şirket paylarının bireysel yatırımcılara eşit dağıtılacağı açıklandı. Peki, Bor Şeker halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, borsada ne zaman işlem görecek? İşte, BORSK borsa işlem tarihi ve merak edilen tüm detaylar…

Bor Şeker halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, kaç lot verdi? Bor Şeker borsa işlem tarihi

BOR ŞEKER HALKA ARZ TALEP TOPLAMA NE ZAMAN BİTİYOR?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Bor Şeker A.Ş. halka arzına onay verdi. Şirket, 7-8-9 Şubat 2024 tarihlerinde talep toplayacak.

Yayınlanan takvime göre, Bor Şeker halka arzı için talep toplama işlemleri 7 Şubat Salı günü başladı ve 9 Şubat Cuma günü sona erecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Bor Şeker halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, kaç lot verdi? Bor Şeker borsa işlem tarihi

BOR ŞEKER HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bor Şeker halka arz sonuçları henüz açıklanmadı. Şirketin talep toplama üsreci devam ediyor.

Bor Şeker halka arz sonuçlarının 9 Şubat akşamı veya önümüzdeki hafta açıklanması bekleniyor.

Bor Şeker halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, kaç lot verdi? Bor Şeker borsa işlem tarihi

BOR ŞEKER BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Talep toplama sürecinin sona ermesinin ardından Bor Şeker ''BORSK'' Bist kodu ile Yıldız Pazar'da işlem görecek.

Ancak Bist işlem tarihi henüz belli olmadı. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

Bor Şeker halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, kaç lot verdi? Bor Şeker borsa işlem tarihi

BOR ŞEKER HİSSE FİYATI NE KADAR?

Bor Şeker halka arzında 1 TL değerli nominal paylar, 26,54 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.

Bireysel yatırımcılara, şirket çalışanlarına ve çiftçilere eşit dağıtım yapılacak.

Şirket, halka arz yoluyla 225.000.000 TL olan mevcut sermayesini 265.000.000 TL'ye çıkaracak.

SON DAKİKA