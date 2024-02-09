Bor Şeker halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, kaç lot verdi? Bor Şeker borsa işlem tarihi

Bor Şeker halka arz sonuçları açıklandı duyurusu için heyecanlı bekleyiş başladı. SPK onayı alan şirket, 7-8-9 Şubat 2024 tarihlerinde halka arz oluyor. 26,54 TL hisse fiyatıyla harka arz olan şirket paylarının bireysel yatırımcılara eşit dağıtılacağı açıklandı. Peki, Bor Şeker halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, borsada ne zaman işlem görecek? İşte, BORSK borsa işlem tarihi ve merak edilen tüm detaylar…