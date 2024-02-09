Giriş Tarihi: 09.02.2024 06:00
Güncelleme Tarihi: 09.02.2024
06:00
Bor Şeker halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, kaç lot verdi? Bor Şeker borsa işlem tarihi
Bor Şeker halka arz sonuçları açıklandı son dakika duyurusu bekleniyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayı ile 7-8-9 Şubat 2024 tarihlerinde talep toplama işlemi gerçekleştiren Bor Şeker A.Ş. halka arz sonuçlarının açıklanmasının ardından Borsa'da işlem görecek. Bu kapsamda yatırımcılar "Bor Şeker halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?" sorularını gündeme taşıdı. 26,54 TL sabit fiyattan satışa sunulan paylar bireysel yatırımcılara eşit dağıtılacak. Peki; BORSK borsada ne zaman işlem görür, BIST işlem tarihi belli oldu mu?