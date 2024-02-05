Giriş Tarihi: 05.02.2024 16:35
Güncelleme Tarihi: 05.02.2024
16:35
BOR ŞEKER HALKA ARZ OLUYOR! Bor Şeker halka arz ne zaman, katılım endeksine uygun mu, hangi bakanlarda var, kaç lot verecek?
Sermaye Kurulu Piyasası (SPK) tarafından halka arzı onaylanan Bor Şeker'in talep toplama tarihleri için yatırımcılar heyecanla bekliyor. Şirketin halka açıklık oranı yüzde 29,17 olarak belirlendi. Bor Şeker halka arzında 1 TL nominal değerli paylar 26,54 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak. Halka arzda toplamda 70 milyon dağıtacak olan şirket Bor Şeker ne zaman halka arz olacak, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu? İşte ayrıntılar