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Haberler Fotohaber BOR ŞEKER HALKA ARZ OLUYOR! Bor Şeker halka arz ne zaman, katılım endeksine uygun mu, hangi bakanlarda var, kaç lot verecek?
Giriş Tarihi: 05.02.2024 16:35 Güncelleme Tarihi: 05.02.2024 16:35

BOR ŞEKER HALKA ARZ OLUYOR! Bor Şeker halka arz ne zaman, katılım endeksine uygun mu, hangi bakanlarda var, kaç lot verecek?

Sermaye Kurulu Piyasası (SPK) tarafından halka arzı onaylanan Bor Şeker'in talep toplama tarihleri için yatırımcılar heyecanla bekliyor. Şirketin halka açıklık oranı yüzde 29,17 olarak belirlendi. Bor Şeker halka arzında 1 TL nominal değerli paylar 26,54 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak. Halka arzda toplamda 70 milyon dağıtacak olan şirket Bor Şeker ne zaman halka arz olacak, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu? İşte ayrıntılar

BOR ŞEKER HALKA ARZ OLUYOR! Bor Şeker halka arz ne zaman, katılım endeksine uygun mu, hangi bakanlarda var, kaç lot verecek?

Halka arzı onaylanan Bor Şeker A.Ş yakında talep toplamaya başlıyor. 2024 yılı itibarıyla halka arza çıkan iki şirketten biri olan Bor Şeker için yatırımcılar da şirketin halka arz tarihleriyle ilgilenmeye başladı. İşte bor şeker halka arz detayları

BOR ŞEKER HALKA ARZ OLUYOR! Bor Şeker halka arz ne zaman, katılım endeksine uygun mu, hangi bakanlarda var, kaç lot verecek?

BOR ŞEKER HALKA ARZ NE ZAMAN?

Bor Şeker AŞ halka arzı ile 7-8-9 Şubat tarihlerinde üç gün süreyle talep toplanacak.

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BOR ŞEKER HALKA ARZ OLUYOR! Bor Şeker halka arz ne zaman, katılım endeksine uygun mu, hangi bakanlarda var, kaç lot verecek?

BOR ŞEKER HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Şirketin halka arzı, bireysel, çalışanlar ve çiftçilere eşit dağıtımla ve de katılım endeksine uygun olarak gerçekleştirilecek.

BOR ŞEKER HALKA ARZ OLUYOR! Bor Şeker halka arz ne zaman, katılım endeksine uygun mu, hangi bakanlarda var, kaç lot verecek?

BOR ŞEKER HALKA ARZ KAÇ LOT VERİYOR?

– 2.1 Milyon katılım ~ 20 Lot (530 TL)

– 2.5 Milyon katılım ~ 17 Lot (451 TL)

– 2.9 Milyon katılım ~ 15 Lot (398 TL)

– 3.3 Milyon katılım ~ 13 Lot (345 TL)

BOR ŞEKER HALKA ARZ OLUYOR! Bor Şeker halka arz ne zaman, katılım endeksine uygun mu, hangi bakanlarda var, kaç lot verecek?

– 3.7 Milyon katılım ~ 12 Lot (318 TL)

– 4.1 Milyon katılım ~ 11 Lot (291 TL)

– 4.5 Milyon katılım ~ 10 Lot (265 TL)

– 4.9 Milyon katılım ~ 9 Lot (238 TL)

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