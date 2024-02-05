BOR ŞEKER HALKA ARZ OLUYOR! Bor Şeker halka arz ne zaman, katılım endeksine uygun mu, hangi bakanlarda var, kaç lot verecek?

Halka arzı onaylanan Bor Şeker A.Ş yakında talep toplamaya başlıyor. 2024 yılı itibarıyla halka arza çıkan iki şirketten biri olan Bor Şeker için yatırımcılar da şirketin halka arz tarihleriyle ilgilenmeye başladı. İşte bor şeker halka arz detayları