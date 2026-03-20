Borsa bugün açık mı, kapalı mı? 20-22 Mart Ramazan Bayramı Borsa İstanbul çalışma saatleri

|1 Ocak 2026, Perşembe
|Yeni Yıl Tatili
|Kapalı
|19 Mart 2026, Perşembe
|Ramazan Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil)
|Saat 13:00'e kadar
|20-21-22 Mart 2026, Cuma-Cumartesi-Pazar
|Ramazan Bayramı
|Kapalı
|23 Nisan 2026, Perşembe
|Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
|Kapalı
|1 Mayıs 2026, Cuma
|Emek ve Dayanışma Günü
|Kapalı
|19 Mayıs 2026, Salı
|Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı
|Kapalı
|26 Mayıs 2026, Salı
|Kurban Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil)
|Saat 13:00'e kadar
|27-28-29-30 Mayıs 2026, Çarşamba-Perşembe-Cuma-Cumartesi
|Kurban Bayramı
|Kapalı
|15 Temmuz 2026, Çarşamba
|Demokrasi ve Milli Birlik Günü
|Kapalı
|30 Ağustos 2026, Pazar
|Zafer Bayramı
|Kapalı
|28 Ekim 2026, Çarşamba
|Cumhuriyet Bayramı (Yarım Gün Tatil)
|Saat 13:00'e kadar
|29 Ekim 2026, Perşembe
|Cumhuriyet Bayramı
|Kapalı