Haberler Fotohaber Borsa bugün açık mı, kapalı mı? 20-22 Mart Ramazan Bayramı Borsa İstanbul çalışma saatleri
Giriş Tarihi: 20.03.2026 07:43

Ramazan Bayramı ile birlikte resmi tatil dönemi başlıyor. Bir aylık oruç döneminin ardından bayramın getirdiği yoğunlukla birlikte yatırımcılar Borsa İstanbul'daki işlem takvimini yakından takip ediyor. Bayram süresince işlem saatlerinde değişiklikler olabiliyor ve piyasa bazı günlerde kapalı olabiliyor. Bu nedenle yatırımcıların güncel işlem saatleri ve duyuruları Borsa İstanbul'un resmi kaynaklarından takip etmeleri önem taşıyor.

Ramazan Bayramı dolayısıyla resmi tatil dönemi başlamış durumda. Yatırımcılar, bayramın ilk günlerinde Borsa İstanbul'un işlem durumunu yakından izliyor. Bugün piyasaların açık olup olmadığına dair belirsizlikler, yatırımcıların planlamasını etkileyebiliyor. Güncel işlem saatleri ve tatil duyuruları Borsa İstanbul'un resmi kaynaklarından takip edilerek yatırım kararları buna göre şekillendiriliyor.

RAMAZAN BAYRAMI BOYUNCA BORSA İŞLEM YAPMAYACAK

Borsa İstanbul, Ramazan Bayramı dolayısıyla özel bir tatil programı uyguluyor. Bayram arefesi olan 19 Mart 2026 Perşembe günü borsa, öğleden sonra saat 13.00'e kadar işlem yapacak.

BAYRAM GÜNLERİNDE BORSA KAPANIYOR

20-21-22 Mart 2026 tarihlerinde, yani Cuma, Cumartesi ve Pazar günlerinde Ramazan Bayramı boyunca Borsa İstanbul'da işlem yapılmayacak. Bu dönemde tüm yatırım işlemleri duracak.

BORSA İSTANBUL İŞLEM SAATLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Borsa İstanbul, bayram tatilinin ardından 23 Mart 2026 Pazartesi günü yeniden açılarak normal işlem saatleriyle faaliyet göstermeye başlayacak. Yatırımcıların tatil öncesi işlemlerini planlaması öneriliyor.

BORSA İSTANBUL RESMİ TATİL TAKVİMİ 2026

Tarih Resmi Tatil Durum
1 Ocak 2026, Perşembe Yeni Yıl Tatili Kapalı
19 Mart 2026, Perşembe Ramazan Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil) Saat 13:00'e kadar
20-21-22 Mart 2026, Cuma-Cumartesi-Pazar Ramazan Bayramı Kapalı
23 Nisan 2026, Perşembe Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kapalı
1 Mayıs 2026, Cuma Emek ve Dayanışma Günü Kapalı
19 Mayıs 2026, Salı Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Kapalı
26 Mayıs 2026, Salı Kurban Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil) Saat 13:00'e kadar
27-28-29-30 Mayıs 2026, Çarşamba-Perşembe-Cuma-Cumartesi Kurban Bayramı Kapalı
15 Temmuz 2026, Çarşamba Demokrasi ve Milli Birlik Günü Kapalı
30 Ağustos 2026, Pazar Zafer Bayramı Kapalı
28 Ekim 2026, Çarşamba Cumhuriyet Bayramı (Yarım Gün Tatil) Saat 13:00'e kadar
29 Ekim 2026, Perşembe Cumhuriyet Bayramı Kapalı

