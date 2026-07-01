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Giriş Tarihi: 01.07.2026 10:48 Güncelleme Tarihi: 01.07.2026 10:53

Boş şişelerinizi atmayın, para kazanın! DOA geri dönüşüm makinesi nerede var, iade ücretleri ne kadar?

Türkiye genelinde 1 Temmuz itibarıyla başlayan yeni dönemle birlikte boş şişeler artık kazanca dönüşüyor. Depozito İade Sistemi (DOA) kapsamında, plastik, cam ve alüminyum ambalajlar için ödemeler başladı. Peki, DOA geri dönüşüm makinesi nerede var ve ambalaj başına ne kadar ücret veriliyor? İşte sisteme dair merak edilen tüm detaylar...

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Boş şişelerinizi atmayın, para kazanın! DOA geri dönüşüm makinesi nerede var, iade ücretleri ne kadar?

Sıfır Atık hareketi kapsamında 81 il ve 973 ilçede eş zamanlı olarak devreye alınan bu ulusal proje, döngüsel ekonomiye dev katkı sağlayacak. Vatandaşların evlerindeki içecek kutularını geri kazandırarak bütçelerine katkı sunabileceği uygulama, dijital cüzdan ve kolay mobil altyapısıyla nakit para çekim imkanı da tanıyor.

Boş şişelerinizi atmayın, para kazanın! DOA geri dönüşüm makinesi nerede var, iade ücretleri ne kadar?

DOA GERİ DÖNÜŞÜM SİSTEMİ AMBALAJ BAŞINA NE KADAR KAZANDIRIYOR?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen projede vatandaşları en çok sevindiren gelişme ödeme tutarlarında yapıldı. Daha önce 25 kuruş olarak belirlenen ambalaj başına teşvik bedeli, yeni düzenlemeyle birlikte 1 TL seviyesine yükseltildi.

Tüketiciler, üzerinde "DOA" logosu bulunan her bir plastik, cam veya alüminyum içecek ambalajını sisteme teslim ettiğinde anında 1 TL kazanç elde edecek.

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Boş şişelerinizi atmayın, para kazanın! DOA geri dönüşüm makinesi nerede var, iade ücretleri ne kadar?

DOA DEPOZİTO İADE MAKİNELERİ NEREDE BULUNUYOR?

Vatandaşların boş şişeleri teslim edebileceği alanlar sadece sokaklardaki makinelerle sınırlı kalmayacak. Depozitolu içecek satışı yapan süpermarketler, bakkallar, büfeler, alışveriş merkezleri, akaryakıt istasyonları, üniversiteler ve hastaneler de birer iade noktası olarak hizmet verecek. Kendisine en yakın teslim merkezini öğrenmek isteyenler, DOA mobil uygulamasındaki "İade Noktası Bul" harita özelliğini kullanabilecek veya resmi internet sitesi üzerinden il ve ilçe seçerek sorgulama yapabilecek.

Boş şişelerinizi atmayın, para kazanın! DOA geri dönüşüm makinesi nerede var, iade ücretleri ne kadar?

KAZANILAN DEPOZİTO ÜCRETLERİ NASIL ALINIR VE ATM'DEN NASIL ÇEKİLİR?

Makinelere veya iade noktalarına teslim edilen ambalajlardan elde edilen gelirler tamamen dijital bir cüzdan altyapısıyla yönetiliyor. Vatandaşlar biriken bakiyelerini üç farklı yöntemle özgürce değerlendirebilecek:

Doğrudan Banka Hesabına Transfer: Uygulama üzerinden biriken paralar kişisel IBAN numarasına anında havale edilebiliyor.

ATM'den Kartsız Nakit Çekim: Anlaşmalı bankaların ATM'lerinden hiçbir banka kartına ihtiyaç duymadan, kartsız işlemler menüsü vasıtasıyla nakit para çekilebiliyor.

Alışverişte Harcama: Dijital cüzdandaki bakiye, sisteme dahil olan anlaşmalı zincir marketler, süpermarketler ve bakkallarda günlük mutfak alışverişlerinde doğrudan nakit yerine kullanılabiliyor.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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