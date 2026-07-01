Boş şişelerinizi atmayın, para kazanın! DOA geri dönüşüm makinesi nerede var, iade ücretleri ne kadar?

DOA GERİ DÖNÜŞÜM SİSTEMİ AMBALAJ BAŞINA NE KADAR KAZANDIRIYOR?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen projede vatandaşları en çok sevindiren gelişme ödeme tutarlarında yapıldı. Daha önce 25 kuruş olarak belirlenen ambalaj başına teşvik bedeli, yeni düzenlemeyle birlikte 1 TL seviyesine yükseltildi.

Tüketiciler, üzerinde "DOA" logosu bulunan her bir plastik, cam veya alüminyum içecek ambalajını sisteme teslim ettiğinde anında 1 TL kazanç elde edecek.