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Boş şişelerinizi atmayın, para kazanın! DOA geri dönüşüm makinesi nerede var, iade ücretleri ne kadar?
Giriş Tarihi: 01.07.2026 10:48
Güncelleme Tarihi: 01.07.2026 10:53
Boş şişelerinizi atmayın, para kazanın! DOA geri dönüşüm makinesi nerede var, iade ücretleri ne kadar?
Türkiye genelinde 1 Temmuz itibarıyla başlayan yeni dönemle birlikte boş şişeler artık kazanca dönüşüyor. Depozito İade Sistemi (DOA) kapsamında, plastik, cam ve alüminyum ambalajlar için ödemeler başladı. Peki, DOA geri dönüşüm makinesi nerede var ve ambalaj başına ne kadar ücret veriliyor? İşte sisteme dair merak edilen tüm detaylar...