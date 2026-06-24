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Bosna Hersek - Katar maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası B Grubu
Giriş Tarihi: 24.06.2026 12:16
Bosna Hersek - Katar maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası B Grubu
2026 FIFA Dünya Kupası B Grubu son maçında Bosna Hersek ile Katar karşı karşıya geliyor. Turnuvadaki kaderlerini belirleyecek bu kritik karşılaşmanın saati, yayınlanacağı kanal ve tüm detayları futbolseverler tarafından merakla araştırılıyor. Peki, heyecan dolu Bosna Hersek - Katar maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? sorularının yanıtı.