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Giriş Tarihi: 02.07.2026 15:14

Bosna Hersek – Türkiye basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? FİBA Dünya Kupası elemeleri

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Bosna Hersek deplasmanına çıkacak. C Grubu'nda yoluna namağlup devam eden 12 Dev Adam, ilk karşılaştıkları maçından 93-71 galip ayrılmıştı. Peki, Bosna Hersek-Türkiye basketbol maçı ne zaman, saat kaçta? İşte, karşılaşmaya dair ilişkin ayrıntılar…

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Bosna Hersek – Türkiye basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? FİBA Dünya Kupası elemeleri

Türkiye, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C Grubu'nda Bosna Hersek ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. İlk turdaki grup maçları devam ederken ay-yıldızlı ekip, Zenica'daki mücadelenin ardından İsviçre karşılaşmasıyla bu aşamadaki programını tamamlayacak.

Bosna Hersek – Türkiye basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? FİBA Dünya Kupası elemeleri

BOSNA HERSEK-TÜRKİYE BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN?

Bosna Hersek-Türkiye basketbol maçı, 2 Temmuz 2026 Perşembe günü Türkiye saati ile 21.00'de başlayacak.

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Bosna Hersek – Türkiye basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? FİBA Dünya Kupası elemeleri

BOSNA HERSEK-TÜRKİYE BASKETBOL MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Mücadele, Bosna Hersek'in Zenica kentinde bulunan Husejin Smajlovic Arena'da oynanacak.

Bosna Hersek – Türkiye basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? FİBA Dünya Kupası elemeleri

BOSNA HERSEK-TÜRKİYE BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Müsabaka TRT 1 ekranlarından da canlı olarak takip edilebilecek.

Bosna Hersek – Türkiye basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? FİBA Dünya Kupası elemeleri

TÜRKİYE-BOSNA HERSEK İLK MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Türkiye ile Bosna Hersek arasında grupta oynanan ilk karşılaşmayı A Milli Erkek Basketbol Takımı 93-71 kazandı.

Ay-yıldızlı ekip, Bosna Hersek deplasmanının ardından ilk tur grubundaki son maçında 6 Temmuz Pazartesi günü İsviçre'yi İstanbul'da konuk edecek.

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