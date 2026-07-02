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Bosna Hersek – Türkiye basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? FİBA Dünya Kupası elemeleri
Giriş Tarihi: 02.07.2026 15:14
Bosna Hersek – Türkiye basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? FİBA Dünya Kupası elemeleri
A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Bosna Hersek deplasmanına çıkacak. C Grubu'nda yoluna namağlup devam eden 12 Dev Adam, ilk karşılaştıkları maçından 93-71 galip ayrılmıştı. Peki, Bosna Hersek-Türkiye basketbol maçı ne zaman, saat kaçta? İşte, karşılaşmaya dair ilişkin ayrıntılar…